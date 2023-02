Nhiều trường hợp cố tình chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(PLO)- Cục Quản lý Đường bộ IV, thuộc Bộ GTVT cho biết dù đã có biển báo cấm xe máy di chuyển trên cao tốc, song vẫn nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

Mới đây, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xảy ra một vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân là người đàn ông này điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau đó đã xảy ra va chạm với xe tải.

Trao đổi với PLO, đại diện Cục Quản lý Đường bộ IV cho biết trung bình một năm có khoảng 11 trường hợp điều khiển xe máy cố tình di chuyển trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đa phần, người điều khiển xe máy đều chạy ngược chiều trên cao tốc.

Tại nhiều khu vực, Cục Quản lý Đường bộ IV đã gắn biển báo cấm xe máy di chuyển trên cao tốc, song vẫn còn một số trường hợp vi phạm.

"Tôi khuyến cáo người dân nên di chuyển đúng lộ trình, theo đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông" - đại diện Cục Quản lý Đường bộ IV nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 5-2, tại km22+800 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương ( đoạn qua Long An), xe tải do tài xế T.Q.T lưu thông hướng miền Tây - TP.HCM va chạm với máy do ông T.H.V (Cà Mau) điều khiển chạy ngược chiều tại làn đường dành cho xe ô tô.

ĐÀO TRANG