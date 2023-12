Ngày 9-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1982, HKTT tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Thắng và anh H là hàng xóm sống cùng dãy trọ với nhau.

Thời gian ở dãy trọ, Thắng và anh H thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến cãi nhau.

Mới đây, khi anh H đi làm về ngang qua phòng trọ của Thắng, anh H liếc nhìn vào phòng.

Thấy vậy, anh Thắng bực tức, do mới nhậu xong, Thắng dùng con dao lao ra tấn công vào đầu anh H.

Bị tấn công, anh H kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ. Riêng Thắng bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

LÊ ÁNH