Ngày 4-12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an TP Thủ Dầu Một vừa triệt phá một tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hiệp An.

Khang đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Ảnh: LA

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát ma tuý đã phát hiện Lê Châu Khang (35 tuổi) có hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý nên đã phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một để bắt giữ.

Khám xét chỗ ở của Khang, lực lượng công an đã phát hiện nhiều túi nilon có chứa ma túy với trọng lượng hơn 10,08 gram cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy…

Số ma túy cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LA

Khang khai nhận đã mua bán ma tuý từ đầu tháng 11. Mỗi ngày có khoảng 5 đến 10 người đến mua ma tuý của Khang để sử dụng.

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ Lê Châu Khang để điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

LÊ ÁNH