Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa vay tiền của nhiều người

Ngày 20-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Hương Giang, (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Ngọc Hương Giang bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó khoảng tháng 2-2023, do cần tiền để trả nợ, Đặng Ngọc Hương Giang đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Giang nhờ người đóng giả làm nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin gian dối về việc Giang đang có khoản vay tại một ngân hàng tại tỉnh Bến Tre, đến thời điểm đáo hạn nếu thanh toán sẽ được ngân hàng cho vay lại. Tiền vay sẽ được giải ngân trong thời gian ngắn.

Tiếp đó Giang tự làm giả các tài liệu có nội dung về việc ngân hàng thông báo đồng ý cấp tín dụng và các loại giấy tờ khác có nội dung liên quan việc vay tiền để cung cấp cho người cho vay.

Từ đó, nhiều người tin tưởng đã cho Giang vay tiền. Sau khi vay được tiền, Giang trả nợ cá nhân, không đáo hạn ngân hàng. Đến thời hạn trả tiền vay, do Giang không có nguồn tiền, tài sản nào nên không có khả năng chi trả. Tổng số tiền Giang lừa đảo, chiếm đoạt là trên 500 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

ĐÔNG HÀ