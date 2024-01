Nhóm cho vay tạt nước vào bạn gái của con nợ, ép trả tiền

(PLO)- Khi công an đến nhà triệu tập, Vũ dùng vật giống súng bắn công an rồi bỏ chạy vào khu vực đồi núi gần đó lẩn trốn. Công an Phú Thọ huy động hơn 200 ngưởi vây bắt.