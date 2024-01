Nhóm cho vay lãi nặng quê Hải Phòng ném trứng thối vào nhà dân ở Tân Bình đòi nợ

Ngày 15-1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hưởng (31 tuổi), Đoàn Văn Bắc (28 tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nam (27 tuổi, là em rể của Bắc; cùng quê TP Hải Phòng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bắc, Hưởng và Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, chị ĐAQH (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) phát hiện căn nhà của mình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 13 bị người lạ ném trứng thối nên trình báo công an.

Lãnh đạo Công an quận Tân Bình chỉ đạo Đội CSHS phối hợp Công an phường 13 tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Các trinh sát sau đó phát hiện thêm nhiều tờ giấy có in hình chị QH với nội dung bôi nhọ, bêu xấu.

Chị H cho biết trước đó thông qua trang “vaygopnhanhsg.com” đã gặp một số người và vay khoảng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, gần đây, rơi vào cảnh khó khăn, chị H mất khả năng chi trả.

Công an thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: HT

Từ ngày 24-12-2023, chị H không thể tiếp tục đóng tiền nên liên tục bị “khủng bố” bằng nhiều hình thức như gọi điện chửi bới, bôi xấu uy tín danh dự của chị và các thành viên trong gia đình.

Công an quận Tân Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, Hưởng, Bắc và Nam được xác định đứng đằng sau, điều hành trang “vaygopnhanhsg.com”.

Nhóm này đã ném trứng thối vào nhà của chị H trên đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: HT

Nhóm này thuê căn nhà trong hẻm đường số 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để làm nơi hoạt động.

Nhất cử nhất động của cả ba đã bị trinh sát theo dõi. Nhiều nạn nhân của nhóm này cũng được xác định.

Đầu năm 2024, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ cả ba người này.

Cả nhóm khai đã cho chị H vay ba lần, tổng cộng 600 triệu đồng. Trong đó, khoản vay lần đầu tiên là 100 triệu đồng được quy ước, buộc nạn nhân trả góp trong 18 ngày (mỗi ngày 7 triệu đồng, cắt phí hồ sơ 10% tương ứng 10 triệu đồng và thu trước hai ngày góp tương ứng 14 triệu đồng).

Chị H thực lãnh chỉ 74 triệu đồng, tương đương lãi suất 527%/năm. Còn với khoản vay lần thứ hai (200 triệu đồng) và khoản vay lần thứ ba (300 triệu đồng), nhóm này buộc chị QH trả góp trong vòng 21 ngày tương đương với lãi suất 452%/năm và đã thu lợi bất chính số tiền trên 141 triệu đồng.

Do nạn nhân không trả, Hưởng nói với đồng phạm ném trứng thối và rải tờ rơi để gây áp lực, buộc trả nợ.

Ngày 27-12-2023, Hưởng và Nam đi trên xe máy 59S3-30228 tới nhà chị H rải tờ rơi có nội dung: “Đỗ Anh QH lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đi làm đẹp”. Ngày hôm sau, nhóm này tiếp tục ném trứng thối vào nhà chị H.

Điều tra cho thấy, Bắc và Hưởng đều có thời gian dài hoạt động tín dụng đen tại TP.HCM. Quá trình hành nghề cho vay, nhóm này có xu hướng đòi nợ kiểu côn đồ, không từ thủ đoạn nhằm cưỡng đoạt tiền và tài sản của nạn nhân.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

