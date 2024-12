Nhóm nam nữ bày tiệc ma túy trong phòng trọ ở Thừa Thiên Huế 19/12/2024 10:01

Ngày 19-12, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện nhóm 11 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ.

Nhóm nam nữ có độ tuổi từ 14-29, ngụ ở Thừa Thiên Huế; dương tính ma túy; tàng trữ nhiều dao, kiếm.

Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 18-12, nhóm này tổ chức tụ tập tại phòng trọ ở phường An Đông, TP Huế với nhiều biểu hiện nghi vấn, nên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường An Đông xác minh, kiểm tra.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại phòng trọ tàng trữ trái phép 17 vũ khí thô sơ gồm dao, kiếm, gậy sắt... Test nhanh, cả 11 thanh thiếu niên này đều dương tính ma túy.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.