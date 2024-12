Phá điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trong 1 căn nhà ở Bình Dương 18/12/2024 10:14

(PLO)- Các nghi can dùng căn nhà làm nơi mua bán và tổ chức cho người nghiện sử dụng ma túy.

Ngày 18-12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp Công an TP Dĩ An triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cầm đầu đường dây này là Đoàn Trung Trực (38 tuổi , HKTT tại Bến Tre).

Số ma túy công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, Trực cùng đồng phạm hoạt động khép kín, phân công người cảnh giới tại khu vực xung quanh căn nhà trên đường Trần Quang Diệu (phường Tân Bình, TP Dĩ An) để bán và tổ chức sử dụng và bán ma tuý.

Sau thời gian theo dõi, công an ập vào căn nhà này để kiểm tra. Qua kiểm tra, công an phát hiện Trực cùng một số người khác đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma tuý; cân điện tử… tổng số ma túy thu giữ của nhóm người này là hơn nửa kg.