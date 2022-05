Nhóm người Nga, Ukraine cướp tài sản của đồng hương tại Việt Nam như phim

Ngày 4-5, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND tỉnh Bình Thuận truy tố bị can Khlebostroev Konstantin (24 tuổi, quốc tịch Nga) về tội cướp tài sản.

Khống chế, đánh đập giữa đường

Cụ thể, ngày 14-8-2020, bị can gặp Kristalenko Dmitrii (quốc tịch Nga), Zabroda Illia (quốc tịch Ukraine) và một thanh niên tên Vaga chưa rõ lai lịch tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Kristalenko cho những người trên biết có người quen là Shedko 34 tuổi, hiện đang ở phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận) nợ một số tiền nhưng không trả. Nếu cả nhóm đòi được tiền, Kristalenko sẽ trả thù lao.

Chiều cùng ngày, cả nhóm thuê xe ô tô tự lái từ Đà Lạt đến phường Hàm Tiến hẹn gặp Shedko. Shedko vừa điều khiển xe mô tô đến chỗ hẹn thì bị Konstantin xông đến, dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Shedko bỏ chạy đến trước đến trước resort Làng Sen thì bị cả nhóm đuổi kịp, đánh dập dã man rồi khống chế đẩy vào sàn xe ô tô, đe dọa, buộc phải đưa 40 triệu đồng.

Trên đường chở Shedko đến nhà người bạn ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết để mượn tiền trả, Vaga nắm đầu Shedko đe dọa rồi lấy túi da đeo trên người của Shedko trong đó có thẻ ngân hàng và 5 triệu đồng.

Do người bạn của Shedko không có tiền cho mượn nên Kristalenko khống chế đưa Shedko về nhà hàng đã thuê trước đó và dùng áo khoác trùm lên đầu Shedko, đưa đi bằng cửa hông vào phòng.

Tại đây, Kristalenko tiếp tục đe dọa nếu muốn sống thì phải trả tiền nên Shedko điện thoại cho một người bạn Nga trước ở chung phòng trọ hiện đang du lịch ở Bali, Indonesia mượn tiền. Người này đồng ý và cho biết có để 40 triệu đồng ở dưới tấm nệm trong phòng trọ thuê chung với Shedko tại phường Hàm Tiến.

Cả nhóm sau đó đến mở cửa phòng trọ lấy 40 triệu đồng rồi lên xe ô tô quay về Đà Lạt.

Phối hợp với tổng viện kiểm sát Liên Bang Nga

Đến sáng hôm sau, Kristalenko đưa cho Illia, Vaga mỗi người một số tiền, riêng Konstantin được thưởng 4 triệu đồng và một ít cần sa.

Sau khi bị hành hung, cướp tài sản, Shedko đã đến Công an phường Hàm Tiến, trình báo sự việc và đến Bệnh viện An Phước (TP Phan Thiết) cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM tiếp tục điều trị với tổng chi phí hơn 45 triệu đồng. Theo giám định pháp y, ông Shedko bị tổn thương cơ thể 23%.

Ông này yêu cầu những người đánh mình gây thương tích và chiếm đoạt tiền phải trả lại 100 triệu đồng, trong đó 45 triệu đồng tiền chiếm đoạt và 55 triệu đồng tiền điều trị thương tích.

Ngày 26-6-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã giữ Khlebostroev Konstantin theo Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ của Konstantin một điện thoại di động Iphone 6.

Trong thời gian điều tra, tháng 10-2021, cơ quan điều tra đã có Công văn yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga của Nhà nước Cộng hòa Liên bang Nga yêu cầu xác định lý lịch bị can đối với bị can Khlebostroev Konstantin. Cơ quan trên đã xác định nơi cư trú của Konstantin ở đường Khokhryakova, quận Leninskiy, TP Ekaterinburg, Liên Bang Nga…

Theo VKS, hành vi của bị can là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe cũng như quyền sở hữu về tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Các đối tượng khác trong vụ án là Kristalenko Dmitrii, Zabroda Illia đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, còn Vaga không rõ nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra chưa làm việc được. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga, Ukraine tại Việt Nam và ủy thác điều tra theo hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết với các nước trên để xác minh làm rõ và xử lý sau.