Nhóm thanh thiếu niên đánh người ở bờ biển rồi lấy xe máy

(PLO)- Bị đánh, nhóm người đang ngồi nhậu để lại bốn xe máy thì Trọng lấy một xe đem bán rồi chia nhau tiêu xài.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm thanh thiếu niên Đó là Lâm Văn Tiến, Võ Công Khánh, Tô Minh Hậu, Phạm Ngọc Dân, Huỳnh Văn Trọng (có độ tuổi từ 16 đến 21, cùng ngụ TP Rạch Giá) về hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.

Hiện các nghi can đã được gia đình bảo lãnh về nhà.



Thông tin ban đầu, khuya 31-12-2022, phát hiện nhóm khoảng 10 người (cùng ngụ phường Rạch Sỏi) đang ngồi nhậu ở bờ biển trên địa bàn phường Vĩnh Lạc, nên nhóm Trọng lấy dao tự chế đến để đánh nhau.

Tại đây, nhóm của Trọng đã sử dụng hung khí rượt đánh, thấy vậy nhóm kia bỏ chạy và để lại bốn xe máy. Trọng lấy một xe máy hiệu Yamaha Sirius đem cất giấu.

Đến sáng hôm sau, Trọng nhờ người đem xe đi bán được khoảng 1,8 triệu đồng và chia đều số tiền này cho Tiến, Dân tiêu xài cá nhân.

Sau hai ngày gây án, cả nhóm lần lượt bị công an bắt giữ.

Kiên Giang: Đôi bạn tù chấp hành án xong lại rủ nhau đi trộm (PLO)- Quen biết nhau trong tù, sau khi chấp hành án xong, gặp lại nhau tại Phú Quốc, Vàng rủ Phúc đi trộm điện thoại bán kiếm tiền tiêu xài.



CHÂU ANH