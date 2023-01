Kiên Giang: Đôi bạn tù chấp hành án xong lại rủ nhau đi trộm

Ngày 5-1, kết thúc phiên xử sơ thẩm, cùng tội tội trộm cắp tài sản, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất) 15 năm tù, Lê Hoàng Phúc (36 tuổi, ngụ huyện An Minh) 14 năm tù.

Còn bị cáo Trần Văn Nhân (33 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) bị tuyên phạt 3 năm tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Vàng và Phúc quen biết nhau khi chấp hành án chung tại Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an), sau khi mãn hạn tù, cả hai lại gặp nhau ở TP Phú Quốc.

Do không có tiền tiêu xài, ngày 8-7-2021, Vàng rủ Phúc đến cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở phường An Thới (TP Phú Quốc) để trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc đêm khuya trời mưa lớn, Vàng và Phúc leo lên mái của cửa hàng này rồi cắt nguồn điện dùng để thắp sáng và camera an ninh.

Sau đó, cả hai đã cùng nhau dùng xà beng cạy phá, cắt tol tạo thành lỗ hổng trên nóc nhà, rồi thả dây leo vào bên trong lấy trộm 26 điện thoại Iphone trị giá hơn 560 triệu đồng và tẩu thoát.

Hôm sau, Vàng lấy 21 điện thoại trộm được bán cho Nhân với giá 81 triệu đồng. Vàng chia cho Phúc 41 triệu đồng và một điện thoại. Số tiền và điện thoại còn lại Vàng cất giữ để xài và trốn về đất liền. Vài ngày sau khi gây án cả ba đã bị công an bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an, Phúc có ba tiền án, còn Vàng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.

Bị phạt tù, tịch thu tàu vì chở hàng lậu qua biên giới (PLO)- Ngoài phạt tù hai bị cáo, HĐXX còn tuyên tịch thu tất cả hàng hóa và chiếc tàu chở hàng lậu sung công quỹ nhà nước.

CHÂU ANH