Nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc lộng hành như chốn không người

Ngày 4-2, ông Nguyễn Văn Quang, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã phản ảnh với phóng viên PLO về việc gia đình bị trộm hung hãn hù dọa và mất đi nhiều của cải.

"Chúng tôi đã bị nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc hù doạ. Chúng tôi đã mất quá nhiều của cải và tinh thần thực sự bị hoảng sợ vì nhóm người này"- ông Quang nói với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Quang kể về nhóm trộm có mã tấu trên sông Ông Đốc, Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Quang vừa làm đơn trình báo vụ mất trộm tiếp theo, xảy ra vào rạng sáng ngày 2-2-2024. Vụ này, trộm đã lấy mất hai bình ắc quy và 500 lít dầu, ước thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Theo trình bày của ông Quang và một số người dân ở thị trấn Sông Đốc, từ nhiều năm qua, trên Sông Đốc có nhóm trộm đường sông hoạt động, chuyên đột nhập các tàu cá đang vào bờ đậu nghỉ ngơi.

Họ thường lấy cắp bình ắc quy, hút dầu trên tàu, lấy cả hệ thống bóng đèn, thiết bị điện và bất cứ thứ gì có giá trị.

"Anh em trong nhà tôi hơn một năm qua bị trộm viếng bốn lần, mất sáu bình ắc quy, 500 lít dầu, 300kg mực khô, một hệ thống bóng đèn và tăng phô điện từ đèn cao áp. Tổng giá trị hơn 500 triệu đồng"- ông Quang nói.

Ông Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Chí và Nguyễn Hùng Trung kể về những tên trộm có mã tấu trên sông ông Đốc, Cà Mau. Clip: TRẦN VŨ

Ông Lê Văn Chí (65 tuổi), người làm trông coi tài sản của ông Quang kể : "Hơn tháng trước, tôi chạm mặt với nhóm trộm đường sông có mã tấu. Hôm đó, tôi thức dậy đi rửa mặt thì thấy bốn tên trộm đang đột nhập tàu cá số 10. Tôi hoảng làm rớt cái ly nên họ phát hiện tôi. Một tên cầm mã tấu doạ chém để tôi bỏ chạy, song họ tẩu thoát mất".

Còn anh Nguyễn Hùng Trung, Phó giám đốc Công ty Mỹ Thuyền, cháu ruột ông Quang kể : "Cách đây vừa hơn một năm, vào tháng 12-2022, nhóm trộm đột nhập khu lạnh của công ty tôi trộm đi hơn 300kg mực khô trị giá hơn 300 triệu đồng. Kho tôi có cổng rào, có cửa khoá kỹ, có nhiều camera, nhưng họ vẫn trộm được".

Qua điện thoại, ông Trần Quốc Lâm (Chủ tịch thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết thông tin về nhóm trộm trên sông Ông Đốc là có, nhưng chúng hoạt động ở địa bàn các xã là chủ yếu.

"Theo tôi biết thì công an đang nỗ lực trấn áp tội phạm trên sông Ông Đốc. Còn phía địa phương thì chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát về đêm để trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho người dân thị trấn an tâm vui tết"- ông Lâm nói.

Trần Vũ