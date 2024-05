Nhu cầu tìm mua nhà đất Đồng Nai, Bình Dương bất ngờ sụt giảm đầu quý 2 27/05/2024 18:40

Báo cáo thị trường bất động sản tháng đầu quý II-2024 của kênh thông tin Batdongsan.com.vn cho thấy lượng tin đăng bán nhà đất tại hai tỉnh lân cận TP.HCM là Đồng Nai, Bình Dương tăng nhưng ngược lại nhu cầu tìm mua lại sụt giảm.

Nhà đầu tư giảm tìm kiếm nhà đất

Lượng đăng tin rao bán bất động sản đều tăng, như so với tháng trước đó, trong tháng 4-2024, tin đăng bán nhà đất Đồng Nai tăng 6%, trong đó lượng tin đăng bán nhà riêng tăng 20%, nhà mặt phố tăng 13% và đất nền tăng 9% so với tháng trước.

Trong khi đó, nhu cầu tìm mua nhà đất Đồng Nai lại giảm, trong tháng 4 giảm nhẹ 4% so với tháng trước đó. Nhu cầu tìm mua biệt thự liền kề giảm nhiều nhất với 12% so với tháng 3.

Loại hình chủ lực còn lại của thị trường bất động sản Đồng Nai là đất nền, đất nền dự án cũng có lượt tìm mua giảm lần lượt 7% và 3%. Nhu cầu tìm mua nhà mặt phố Đồng Nai giảm 2% và chỉ duy nhất nhà riêng vẫn có sự tăng trưởng, mức tăng khiêm tốn 1%.

Nhu cầu tìm kiếm đất nền Đồng Nai, Bình Dương đều giảm vào đầu quý II-2024. Ảnh: QH

Tương tự, tại thị trường Bình Dương, lượng tin đăng bán nhà đất Bình Dương chỉ tăng nhẹ khoảng 2%. Nhiều phân khúc chủ lực như căn hộ, nhà riêng, nhà phố và đất nền đều có lượng tin đăng bán tăng trong tháng qua. Mức tăng mạnh nhất thuộc về phân khúc đất nền với 13% so với tháng trước, tiếp đến là nhà mặt phố tăng 9%, chung cư và nhà riêng Bình Dương tăng 3-4%.

Dù lượng tin đăng bán tăng nhưng nhu cầu tìm kiếm mua bất động sản Bình Dương lại giảm 4% so với tháng trước. So với tháng 3, nhu cầu mua bán giảm ở các loại hình, nhất là căn hộ chung cư và đất nền dự án.

Cụ thể, chung cư Bình Dương có lượt tìm kiếm giảm hơn 10% so với tháng trước, tiếp theo là đất nền dự án với 8% và đất nền tự do giảm 6%. Những loại hình còn lại như nhà mặt phố, nhà riêng cũng giảm 2-3% nhu cầu tìm mua trong tháng 4.

Dù lượng tin đăng bán tăng nhưng nhu cầu tìm kiếm mua bất động sản Bình Dương tháng 4-2024 lại giảm 4% so với tháng trước. Ảnh: QH



Thị trường bất động sản Bình Dương hạ nhiệt kéo theo nhà đất tại nhiều khu vực cũng nguội lạnh theo. Ở cả ba khu vực trung tâm của Bình Dương là Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một, nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm lần lượt 3%, 7% và 6% so với tháng trước.

Thị trường bất động sản Bến Cát, nơi vừa chính thức lên thành phố trong tháng vừa qua cũng không ghi nhận sự biến động tích cực nào từ nhu cầu tìm kiếm nhà đất. So với tháng 3, lượt tìm mua nhà đất Bến Cát giảm đến 9%, huyện Bàu Bàng và Phú Giáo cũng là hai khu vực có nhu cầu tìm mua bất động sản giảm sâu lần lượt 12% và 16% so với tháng 3.

Nguồn cung nhà đất sụt giảm vì vướng pháp lý

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Đồng Nai, Bình Dương đang chững lại, nhu cầu tìm kiếm sụt giảm là do nguồn cung mới ít do vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án trọng điểm.

Tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia bất động sản cho rằng cũng giống như thị trường bất động sản TP.HCM, các dự án tại các tỉnh vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai đều đang gặp phải những vướng mắc pháp lý.

Theo TS Nhân, dù các tỉnh thành đã nỗ lực gỡ vướng nhưng thực tế vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Sự thiếu đồng bộ, có sự chồng chéo, thiếu nhất quán và thiếu thực tiễn giữa các văn bản Luật và dưới Luật, sợ trách nhiệm dẫn đến các dự án vẫn dậm chân.

“Tổ công tác gỡ vướng dự án bất động sản cần ngồi lại cùng bộ ngành, chính quyền đưa ra quy trình thủ tục thống nhất để doanh nghiệp có thể thực hiện. Và phân rõ trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, vướng đến đâu gỡ đến đó thì các dự án mới thực sự được tháo gỡ”- TS Nhân chia sẻ.

Trong tháng đầu quý II-2024, nhà đất Đồng Nai đang khá khan hiếm dự án mới, nguyên nhân chính vẫn đến từ việc tỉnh này đang trong quá trình rà soát, kiểm duyệt pháp lý. Ảnh: QH

Như sự sụt giảm nhu cầu tìm kiếm nhà đất Đồng Nai trong tháng 4 -2024 cũng do thị trường này thiếu hụt nghiêm trọng dự án mới triển khai bán hàng.

Tháng qua, Đồng Nai chỉ có duy nhất 1 dự án đất nền quy mô nhỏ mở bán mới, dự án căn hộ duy nhất đang triển khai tại đây cũng đã tạm hoãn. Ngay cả dòng sản phẩm chủ lực của bất động sản Đồng Nai là biệt thự liền kề cũng mất hút nguồn cung. Với phân khúc đất nền và đất nền dự án cũng chỉ có một số sản phẩm giao dịch rải rác ở thị trường thứ cấp, không có dự án nào mở bán mới.

Trong tháng đầu quý II-2024, nhà đất Đồng Nai đang khá khan hiếm dự án mới, nguyên nhân chính vẫn đến từ việc tỉnh này đang trong quá trình rà soát, kiểm duyệt pháp lý gắt gao. Một số dự án hiện hữu phải tạm hoãn việc bán hàng để hoàn thiện thủ tục, số khác do tình hình giao dịch còn khó khăn nên vẫn chưa chốt được phương án mở bán và chính sách bán hàng phù hợp.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung bất động sản Đồng Nai dự báo sẽ còn kéo dài trong các tháng tới. Thời gian qua, chính quyền Đồng Nai đã tích cực gỡ vướng pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai cho nhiều dự án đang vướng mắc trên địa bàn.