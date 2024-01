Những bến cóc trá hình ở TP.HCM - Bài 2; Có tin kiểm tra, lập tức đóng cửa

Sau nhiều ngày ghi nhận các “bến cóc” trên đường Liên Phường, TP Thủ Đức hoạt động rầm rộ thì chúng tôi tung thông tin sẽ có đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng, ngay lập tức các “bến cóc” này đóng cửa. Chúng tôi nhiều lần tung tin như vậy để loại trừ khả năng ngẫu nhiên nhưng cứ sau mỗi lần PV tung tin thì các “bến cóc” ngưng hoạt động.

Có tin báo, lập tức đóng cửa

Sáng 22-11-2023, ghi nhận tại các “bến cóc” trên đường Liên Phường, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa vẫn diễn ra rầm rộ. Tại nhà xe Hạnh Café khu vực lối vào mua vé được mở lớn cửa. Bên trong có khoảng năm xe khách của nhà xe này đang chờ.

Tương tự, các nhà xe xung quanh cũng có nhiều xe giường nằm đang đỗ chờ đón khách. Tại nhà xe Nam Hải lúc 8 giờ 38 phút, bên trong có ba xe giường nằm và một xe trung chuyển 45 chỗ. Thời điểm này khu vực đông đúc, nhộn nhịp khách ra vào...

Ngay trong sáng 22-11-2023, sau khi ghi nhận thực tế, chúng tôi liên hệ với Công an phường Phú Hữu để thông tin về các “bến cóc” hoạt động tại địa bàn nhưng lãnh đạo công an phường đều bận đi họp. Chúng tôi trao đổi về các “bến cóc” trên đường Liên Phường cho hai cán bộ công an của phường này và cho biết sắp có đoàn kiểm tra từ thông tin báo chí cung cấp.

Ngay sau khi chúng tôi liên hệ với công an phường thì các “bến cóc” trên đường Liên Phường đồng loạt đóng cửa, dời hết xe. Cụ thể, khoảng 20 phút sau khi rời trụ sở Công an phường Phú Hữu, các “bến cóc” trên đường Liên Phường đều đóng kín cửa. Các xe khách giường nằm đã được dời đi mặc dù 20 phút trước đó các “bến cóc” này hoạt động nhộn nhịp.

Sau khi PV thông tin về đoàn kiểm tra khoảng 20 phút, nhà xe Nam Hải dời toàn bộ xe, đóng kín cửa. Thậm chí không mở cửa khi có người gọi. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tại nhà xe Hạnh Café, cửa đóng kín, toàn bộ năm xe giường nằm đỗ bên trong đã di chuyển. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với nhà xe Tâm Hạnh ở cách đó vài chục mét.

Với nhà xe Nam Hải cách đó chưa lâu còn tấp nập người ra vào, khi PV quay lại thì tất cả xe khách đã dời đi. Cửa garage được khóa kín bên trong, không cho người lạ tiếp cận.

Đến chiều 24-11-2023, PV tiếp tục liên hệ với Công an phường Phú Hữu để tìm hiểu về các “bến cóc” trên đường Liên Phường và được tiếp tục cho hay lãnh đạo công an phường đã đi họp. PV cũng thông tin về việc có đoàn kiểm tra liên ngành về các “bến cóc” trong buổi chiều rồi rời đi.

Ít phút sau, PV có mặt tại các “bến cóc” trên đường Liên Phường. Thật ngạc nhiên, các “bến cóc” này lại tiếp tục đóng kín cửa, khóa cổng, dời hầu hết các xe khách ra khỏi bãi.

“Tạm đóng cửa vì có tin đoàn kiểm tra”?

Trước khi thông tin có đoàn kiểm tra bị “xì” ra, các nhà xe vẫn nhận đón trả khách tại các “bến cóc” bình thường. PV gọi điện thoại đến hai nhà xe Hạnh Café và Nam Hải để mua vé đi Phan Thiết, cũng được hẹn đến các “bến cóc” trên đường Liên Phường để lên xe.

Tuy nhiên, sau khi PV thông tin với công an phường sẽ có đoàn kiểm tra thì lập tức các nhà xe “cửa đóng then cài”. Tổng đài nhà xe Nam Hải (số PV gọi đặt vé) đã không còn liên lạc được. Riêng nhà xe Hạnh Café, qua điện thoại, PV hỏi lý do vì sao lại đóng cửa và dời hết xe thì được nhân viên nhà xe trả lời: “Tại có thông tin có đoàn kiểm tra nên tạm đóng chứ vẫn nhận khách vào”.

Xe khách trung chuyển nhà xe Tâm Hạnh đang lùi vào để trả khách vào sáng 22-11-2023.

Ảnh: NGUYỄN YÊN

PV đặt vấn đề có hay không tình trạng bảo kê cho các “bến cóc” hoạt động, UBND phường Phú Hữu cho biết: Phường chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động bảo kê với các bãi xe trên. Tuy nhiên, phường Phú Hữu trích dẫn quy định tại Thông tư 42/2017 của Bộ Công an quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trước khi thực hiện kiểm tra, cơ quan công an có thẩm quyền phải có văn bản thông báo trước năm ngày cho cơ sở kinh doanh về thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra.

Với viện dẫn này, phường Phú Hữu khẳng định: “Các cơ sở biết thông tin trước khi đoàn đến kiểm tra là đúng quy định. Do vậy, khi có đoàn kiểm tra sẽ có trường hợp nhà xe ngừng hoạt động”.

Trong khi đó, như Pháp Luật TP.HCM nêu trên, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút sau khi thông tin với Công an phường Phú Hữu, lập tức các “bến cóc” “cửa đóng then cài”. Với thời gian rất ngắn như thế, việc có văn bản gửi cấp tốc cho các nhà xe là chuyện không thể. Đó là chưa kể thời điểm PV đến làm việc, lãnh đạo công an phường đều đi họp!

UBND phường Phú Hữu thông tin thêm từ tháng 2-2023, phường này cũng đã có kế hoạch kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng đất kinh doanh bến bãi, kho bãi không đúng mục đích, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Sau đó, vào tháng 11-2023, UBND phường Phú Hữu đã có báo cáo gửi UBND TP Thủ Đức. “Tuy nhiên, đến nay UBND phường chưa nhận được văn bản phản hồi của các cơ quan cấp trên” - UBND phường Phú Hữu cho biết.

UBND TP Thủ Đức lên tiếng sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh Sáng 23-1, sau bài viết “Những “bến cóc” trá hình ở TP.HCM: Đằng sau các bãi xe, garage cũ” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 22-1, một nguồn tin từ UBND TP Thủ Đức cho biết đã nắm bắt thông tin và sẽ nhanh chóng có văn bản phản hồi cho báo về các “bến cóc” tự phát trên địa bàn. UBND TP Thủ Đức đã yêu cầu 34 phường tăng cường phối hợp kiểm tra, chủ động rà soát và xử lý các bãi xe tự phát và “xe dù, bến cóc” nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức. Cụ thể, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức phối hợp liên ngành kiểm tra nội dung phản ánh, đồng thời giao phường Phú Hữu, phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng - Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức rà soát về nguồn gốc xây dựng các công trình trên đất tại các bãi xe tự phát trên trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu. Đồng thời, UBND TP Thủ Đức cũng đề nghị Công an TP Thủ Đức chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự phối hợp với Thanh tra Sở GTVT để kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát về giao thông. Qua đó, nhằm kịp thời xử lý các vi phạm liên quan lĩnh vực vận tải bằng ô tô tại các trục đường chính trên địa bàn TP Thủ Đức, tập trung kiểm tra trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu - Phước Long B. Ghi nhận sáng 23-1, các “bến cóc” đóng cửa nhưng vẫn lén lút hoạt động. Tổ chức kiểm tra các nội dung liên quan đảm bảo an ninh trật tự như PCCC, vận chuyển hàng cấm, vệ sinh môi trường tại khu vực có bốn bãi xe tự phát tại trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu - Phước Long B. “Dự kiến trong tuần TP Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra nhiều bãi xe tự phát trên địa bàn TP Thủ Đức” - đại diện UBND TP Thủ Đức nói. Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết dự kiến trong năm 2024, Sở GTVTTP sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thanh tra 14 đơn vị, lập đoàn kiểm tra năm đơn vị. Từ đó nhằm chấn chỉnh tình trạng các đơn vị vận tải hoạt động không đúng quy định. Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, ngoài các “bến cóc” đã phản ánh, còn nhiều “bến cóc” khác đang hoạt động nhộn nhịp ở vùng ven TP.HCM. Cụ thể là các “bến cóc” Long K ở 502 Quốc lộ 13, nhà xe Hai Trâm (chạy tuyến Vũng Tàu) cũng mở văn phòng nhận chở hàng, bán vé tại khu vực này. Tại số 19 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, “bến cóc” của nhà xe Đệ (lộ trình Bình Định - TP.HCM) thường dùng làm nơi đón khách, nhận hàng hóa. Tại khu vực quanh chợ An Sương (phường Đông Hưng Thuận, quận 12), tận dụng khoảng đường trống xung quanh chợ, nhiều nhà biến thành bến đỗ xe, trạm xe để tiện nhận và chở khách.Theo bản giới thiệu được dán trước cửa, các nhà xe này chủ yếu khai thác tuyến đi từ Sài Gòn đến Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đà Lạt, Phan Rang, Cam Ranh…

