Những chuyện cấp cứu ngày tết đáng nhớ

Trong những ngày tết Nguyên đán Quý Mão, PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại một số bệnh viện (BV) ở TP.HCM để ghi nhận tình hình cấp cứu nơi đây.

Bệnh trở nặng do kỵ mùng 1 tết

Tối 24-1 (mùng 3 tết), khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM tiếp nhận bà VTC (56 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng trên bên phải, đau vùng vai phải, sốt, nôn…

“Trưa mùng 1 tết, má tôi đã có biểu hiện đau. Chúng tôi định đưa má vào BV nhưng bà lắc đầu và nói “Đầu năm vô BV thì xui cả năm”. Hôm nay do đau chịu không nổi, má tôi mới đồng ý vô đây” - con trai bà C cho biết.

Bà C được chẩn đoán viêm và hoại tử túi mật do nhập viện trễ, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ (BS) đã quyết định phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật để cứu bà.

Tương tự, con gái bệnh nhân NMT (54 tuổi, ở Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết: “Sáng mùng 1 tết, ba tôi đau âm ỉ vùng bụng bên phải nhiều giờ liền và sau đó lan dần ra xung quanh. Ba còn bị chán ăn, tiêu chảy, nôn mửa… Tôi kêu xe đưa ba vô BV nhưng ba tôi không đi với lý do “mùng 1 vô BV thì cả năm sẽ vô hoài”. Hôm nay mùng 3, ba tôi mới vô đây”.

Ông T được chỉ định phẫu thuật cắt ruột do viêm ruột thừa cấp và có nguy cơ vỡ do đến BV trễ.

BS Đặng Thị Mỹ Hiền, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định, chia sẻ: “Mùng 1 tết BV chỉ tiếp nhận 155 ca cấp cứu, qua mùng 2 có 197 ca và đến 20 giờ mùng 3 tết số ca cấp cứu đã gần 200. Hơn 2/3 trường hợp viêm túi mật, viêm ruột thừa, suy hô hấp, nhiễm trùng tiêu hóa, tắc ruột, đột quỵ… chuyển nặng do đưa tới BV trễ nên phải phẫu thuật hoặc nhập viện điều trị”.

Dân tỉnh tìm tới bệnh viện huyện

Tại khu vực cửa ngõ TP.HCM, trong ba ngày tết, BV huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiếp nhận khá đông các ca bệnh không chỉ trên địa bàn mà còn ở tỉnh khác như Long An.

Tối 22-1 (mùng 1 tết), bà BĐS (67 tuổi, ở huyện Cần Giuộc, Long An) mệt mỏi, khó thở nên được con cháu đưa vào đây. Bà được chẩn đoán tăng huyết áp, đái tháo đường và cho uống thuốc, về nhà vui tết.

“Chúng tôi quyết định đưa mẹ tới BV huyện Bình Chánh vì nơi đây có BS giỏi lại tận tình” - con trai bà S chia sẻ.

Tương tự, ông VVB (62 tuổi, ở huyện Bến Lức, Long An) thấy khó thở, cơ thể tím tái nên được người nhà đưa vào bệnh viện mùng 1 tết. Ông được chẩn đoán viêm phổi nặng và suy hô hấp nên giữ lại điều trị.

Con gái ông B bày tỏ: “Chúng tôi biết BV huyện Bình Chánh hiện triển khai nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến nên đưa ba tới đây, mặc dù BV địa phương cách nhà không xa”.

BS CKI Nguyễn Duy Anh Vũ, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc BV huyện Bình Chánh, cho biết nhờ sự hỗ trợ của các BV tuyến trên nên hiện BV này đã triển khai được nhiều kỹ thuật tiên tiến như can thiệp mạch vành, thay máy tạo nhịp tim; thành lập đơn vị đột quỵ mạch máu não, thận nhân tạo, nội soi can thiệp; thực hiện phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu, thần kinh, thay khớp…

“Vì những lý do trên nên khoảng 60% bệnh nhân trong và ngoài huyện, kể cả ở Long An tìm đến khám, điều trị và thực hiện những kỹ thuật chuyên sâu” - BS Vũ cho biết thêm.

Mệt nhoài cấp cứu tai nạn giao thông

Một trong những loại cấp cứu phổ biến trong dịp tết là do tai nạn giao thông. Khoảng 20 giờ ngày 23-1 (mùng 2 tết), khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115, TP.HCM rất đông nạn nhân bị tai nạn giao thông.

“Tôi nhờ con chở xe máy đi Đồng Nai chúc tết người quen, không ngờ trên đường về bị một người đàn ông say xỉn đi ô tô tông trúng làm con tôi ngã đập đầu xuống đường. Tôi chỉ bị trầy xước nhẹ” - cha của một cô gái trẻ vừa được chẩn đoán chấn thương sọ não chia sẻ.

Chưa đầy 20 phút sau, một người đàn ông khoảng 50 tuổi người đầy máu, mê man được đẩy vào phòng hồi sức. BS và điều dưỡng nhanh chóng xử lý các vết thương, kể cả hô hấp nhân tạo.

Do nạn nhân khó lòng qua khỏi, BS giải thích cho người nhà cặn kẽ và cho biết phải thực hiện khám nghiệm tử thi.

“Ba tôi đi chúc tết về thì bị xe máy ngược chiều chạy nhanh tông trúng” - con gái nạn nhân khóc nấc.

Số ca khám và cấp cứu bảy ngày tết tăng so với năm ngoái

Theo số liệu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng số ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông, do pháo nổ, ngộ độc thức ăn trong bảy ngày tết Quý Mão 2023 đều tăng so với tết năm ngoái.

Trong bảy ngày tết (từ 29 đến chiều mùng 6) cả nước đã có 813 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa. Hai ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Có 405 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại (tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm 2022), không có ca tử vong. Ngoài ra, có 31 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận hai trường hợp tử vong.

Về tai nạn lao động, sinh hoạt, trong bảy ngày nghỉ tết có hơn 13.900 ca khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 4,3% trong tổng số khám, cấp cứu tại BV, trong đó có 23 ca tử vong.

Sau bảy ngày tết (từ sáng 29 đến sáng mùng 6) có hơn 381.000 ca khám, cấp cứu tại các BV, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.