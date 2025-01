Những cuộc bầu cử được chờ đợi trong năm 2025 01/01/2025 12:00

Năm 2024 được xem là năm sôi động của các cuộc bầu cử. Theo tổ chức nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ), 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho khoảng 4 tỉ người trên toàn cầu đã tổ chức các cuộc bầu cử.

Tại Mỹ, Anh, lá phiếu của các cử tri đã khiến các đảng cầm quyền mất vị trí lãnh đạo. Các đảng cầm quyền lâu năm ở Ấn Độ, Nhật, Nam Phi và những nơi khác vẫn giữ vị trí lãnh đạo.

Trong năm 2025, thế giới sẽ chứng kiến ít cuộc bầu cử hơn. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử vẫn sẽ rất quan trọng, đặc biệt đối với người dân các nước tổ chức bầu cử. Bên cạnh các cuộc bầu cử được đặt lịch sẵn, nhiều cuộc bầu cử đến nay vẫn chưa xác định chính xác thời điểm tổ chức.

Dưới đây là những cuộc bầu cử nổi bật và có ảnh hưởng lớn trong năm 2025.

Bầu cử liên bang Đức

Ngày 16-12, chính phủ thiểu số của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Cùng với động thái này sẽ có một cuộc bầu cử liên bang sớm. Ngày bầu cử liên bang được đề xuất là ngày 23-2-2025.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 11. Ảnh: REUTERS

Theo các cuộc thăm dò, trong các đảng lớn tại Đức hiện nay, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu hiện là đảng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Đảng này do ông Friedrich Mertz lãnh đạo. Đảng cực hữu AfD ở vị trí thứ hai với khoảng 18% người được hỏi ủng hộ, trong khi đảng Dân chủ Xã hội của ông Olaf Scholz đứng ở vị trí thứ ba với khoảng 16% người ủng hộ.

Cuộc bầu cử Đức được dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn, không chỉ với nước Đức trong thời gian tới mà còn cả Liên minh châu Âu (EU). Gần đây, Ngân hàng Trung ương Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế ​​xuống 0,2%, và cho biết "nền kinh tế Đức sẽ trì trệ trong nửa năm mùa đông 2024 và đầu năm 2025 và chỉ bắt đầu phục hồi chậm trong thời gian còn lại của năm 2025".

Vấn đề nhập cư cũng trở thành tâm điểm quan tâm của cử tri Đức trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Đức là quốc gia tiếp nhận lượng lớn người tị nạn. Việc đảng nào giành quyền lãnh đạo chính phủ trong thời gian tới sẽ quyết định việc đưa ra chính sách cho các vấn đề quan trọng này.

Bầu cử Úc

Trong năm 2025, cử tri Úc sẽ có 2 lần đi bầu. Trước ngày 17-5-2025, cử tri Úc sẽ bỏ phiếu cho khoảng một nửa trong số 76 ghế tại Thượng viện Úc. Trong khi đó, tất cả 150 ghế tại Hạ viện – cơ quan bầu ra thủ tướng – sẽ được bầu vào trước ngày 27-9-2025. Công đảng của Thủ tướng Úc đương nhiệm Anthony Albanese đang vận động cử tri bỏ phiếu theo khẩu hiệu "Xây dựng tương lai của Úc", trong đó nêu ra chương trình chi tiêu đầy tham vọng cho giáo dục, y tế và các chương trình xã hội khác.

Ông Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Úc vào năm 2022. Ảnh: ABC NEWS

Đối thủ của Công đảng là đảng Tự do trung hữu do ông Peter Dutton lãnh đạo. Ông Dutton cam kết sẽ "đưa Úc trở lại đúng hướng" bằng cách kiểm soát chi phí năng lượng, nhà ở và sinh hoạt. Hiện tại, liên minh đảng Tự do và đảng Quốc gia đang dẫn đầu các cuộc thăm dò.

Bầu cử liên bang Canada

Bầu cử liên bang Canada sẽ diễn ra trước hoặc trong ngày 20-10-2025.

Theo tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Thủ tướng đương nhiệm Justin Trudeau sẽ bước vào năm 2025 với nhiều thách thức. Trong đó, số lượng người ủng hộ ông Trudeau đang giảm và một số thành viên đảng Tự do của ông kêu gọi ông từ chức.

Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do người dân Canada cho rằng chính phủ đã tiếp nhận quá nhiều người nhập cư và chưa quan tâm nhiều các vấn đề trong nước.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 16-12. Ảnh: REUTERS

Đối thủ chính của đảng Tự do là đảng Bảo thủ do ông Pierre Poilievre lãnh đạo. Trong cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2021, đảng Bảo thủ cũng đã giành được sự ủng hộ lớn của các cử tri. Trong cuộc bầu cử sắp tới, đảng này được dự đoán sẽ tập trung vào các vấn đề giảm thuế và giảm bớt các quy định của chính phủ.

Bầu cử Tổng thống Belarus

Cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26-1-2025.

Hãng thông tấn BeLTA, ngày 23-12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus đã trao giấy chứng nhận tranh cử tổng thống cho 5 ứng cử viên đã đăng ký, bao gồm Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko, Chủ tịch đảng Cộng hòa Lao động và Công lý Aleksandr Khizhnyak, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Belarus Oleg Gaidukevich, doanh nhân Anna Kanopatskaya và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Belarus Sergei Syrankov.

Chiến dịch vận động tranh cử trước bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 1-1.

Theo ông Oleg Gaidukevich, chiến dịch tranh cử đang diễn ra “một cách bình tĩnh”.

“Mọi người đang chuẩn bị cho lễ mừng năm mới. Đó không phải là cách bầu cử nên được tổ chức sao? Tất cả các ứng cử viên đều khác nhau, có các chương trình khác nhau. Nhưng điều gắn kết chúng ta là tình yêu dành cho đất nước và mong muốn làm cho đất nước mạnh mẽ hơn” – ông Gaidukevich nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: REUTERS

"Hiện tại, việc vận động trước giai đoạn vận động tranh cử là không được phép. Bạn chỉ có thể chia sẻ tiểu sử của mình. Bạn có thể gặp gỡ nhóm vận động của mình, viết bài phát biểu, chuẩn bị cho các cuộc tranh luận. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn của chiến dịch tranh cử. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ vượt qua tất cả các giai đoạn còn lại theo đúng luật pháp và có cuộc bầu cử công bằng” – ứng viên Anna Kanopatskaya cho biết.

Hiện, ông Alexander Lukashenko giữ chức tổng thống Belarus 6 nhiệm kỳ liên tiếp.

Ngoài ra, trong năm 2025, các cuộc bầu cử lớn cũng sẽ diễn ra ở Ecuador, Kosovo, Gabon, Bolivia, Tanzania, và Honduras.