Những điểm nhấn ấn tượng của Festival Huế 2024 07/06/2024 17:04

Festival Huế 2024 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" sẽ được khai mạc vào tối nay, ngày 7-6.

Để hiểu thêm những điểm nhấn ấn tượng của kỳ Festival này, PV PLO có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lần đầu tổ chức khai mạc trong Hoàng cung

. Phóng viên: Thưa ông, sau 24 năm tổ chức, Festival Huế 2024 có những điều gì mới lạ, hấp dẫn du khách?

+ Ông Nguyễn Thanh Bình: Festival Huế là một hoạt động văn hoá nghệ thuật mang tầm Quốc gia và có quy mô Quốc tế. Năm 2024 là một năm quan trọng với tỉnh khi đang phấn đấu, nỗ lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những hạt nhân, điểm nhấn như Festival Huế 2024 sẽ chứng tỏ được Huế là một trung tâm văn hoá – đây là nội dung quan trọng trong đề án 54 của Bộ Chính trị.

Khác với những năm trước, đây là lần đầu tiên lễ khai mạc của một kỳ Festival được tổ chức trong Hoàng cung, cụ thể là trước điện Kiến Trung. Đây là điểm mới so với những năm trước.

Ban tổ chức sắp đặt từ không gian trước sân Ngọ Môn, đến điện Kiến Trung, bao gồm nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, âm thanh, ánh sáng…để tất cả người dân, khán giả được cảm nhận không khí lễ hội ngay từ khi đặt chân vào Hoàng thành Huế.

Các chương trình trong tuần lễ cao điểm cũng hướng đến đổi mới trong cách tổ chức trình diễn. Đêm khai mạc ứng dụng cả công nghệ và nghệ thuật biểu diễn, hình thức này năm 2022 đã làm, nhưng năm nay được đầu tư, sắp xếp tốt hơn, trong không gian điện mới.

Trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn, mọi người sẽ cảm nhận được sự đổi mới trong chương trình. Ban tổ chức yêu cầu có những cách tiếp cận mới đối với dòng nhạc Trịnh Công Sơn mà lâu này nhiều người yêu thích đã quen với các trình diễn truyền thống.

Lần này có cách thể hiện mới, có sự tương tác, ứng dụng công nghệ trình diễn làm cho nhạc Trịnh có những điểm khác. Nhưng ở đây không phải phá đi giá trị truyền thống của nhạc Trịnh mà là làm mới cách cảm nhận và tiếp nhận.

. Việc tổ chức khai mạc và nhiều hoạt động tại Hoàng cung Huế với một không gian khép kín thì BTC Festival Huế 2024 có những tính toán gì để không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ văn hóa của người dân?

+ Để đảm bảo yếu tố tương tác với cộng đồng, phía ngoài BTC tổ chức các hoạt động hoạt náo như lễ hội đường phố, các hoạt động chào mừng tại cổng Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng. Mục đích là làm sao cộng hưởng được không khí lễ hội ngay từ bên ngoài cho người dân.

Phía trước Đại nội Huế, Ban tổ chức sẽ bố trí hai màn hình Led lớn để truyền tín hiệu của lễ khai mạc, các hoạt động hoạt náo để có không khí cho lễ hội đến với toàn thể người dân.

Không tác động trực tiếp đến di sản

. Đây là lần đầu tiên tổ chức chương trình trong Hoàng cung, ông có thể chia sẻ về những khó khăn, trở ngại mà BTC gặp phải?

+ Trong Hoàng cung có thế mạnh đó là cộng hưởng được giá trị văn hoá ngay lập tức, vừa cảm nhận yếu tố di sản mà chủ đề đã bộc lộ. Nhưng trong công tác tổ chức đòi hỏi nghiêm ngặt, không được tác động đến di tích.

Tổng duyệt khai mạc Festival Huế 2024. Ảnh: BTC

Các yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng không được tác động trực tiếp đến các điểm đã trùng tu trong quy định quản lý di sản. BTC Festival Huế 2024 có kế hoạch chi tiết sắp xếp cho người dân, đảm bảo được tham gia các sự kiện nhưng đảm bảo an ninh trật tự.

Vào trong Hoàng cung, công tác bảo đảm về hiện vật, cháy nổ, phải đảm bảo. Ngoài ra, việc đưa thiết bị, lượng người vào đòi hỏi tính toán chặt chẽ, chúng tôi đã chỉ đạo, làm việc với Công an tỉnh để có phương án bảo vệ thật sự tốt nhất cho lễ hội, thành công của lễ hội là sự an toàn, an ninh.

Một số các yếu tố kỹ thuật vào trong không gian hoàng cung gặp khó khăn nên phải có phương án phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra. Lần đầu tiên tổ chức trong cung nên quá trình tổ chức phải tính toán, nhưng đã chuẩn bị rất chu đáo, tự tin đêm khai mạc được tổ chức tốt nhất.

. Khác với mọi năm, trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế 2024 một số sự kiện tổ chức bán vé như Đêm nhạc Trịnh Công Sơn, ông hãy chia sẻ về điều này?

+ Chúng tôi mong muốn một số hoạt động tổ chức trong Festival sẽ được tiếp tục trở thành những sản phẩm phục vụ cho phát triển văn hoá và du khách.

Nhạc Trịnh Công Sơn là chương trình nghệ thuật mà ban tổ chức dày công xây dựng những show biểu diễn. Việc bán vé để thêm nguồn lực cũng như khi tổ chức bán vé, công tác tổ chức phải là chuyên nghiệp, phải trở thành sản phẩm cụ thể để đáp ứng được nhu cầu.

Chúng tôi xác định, nhạc Trịnh Công Sơn cũng như áo dài sau này cũng là những show để bán vé để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tất nhiên chúng tôi cũng suy nghĩ để đáp ứng được càng nhiều đối tượng càng tốt chứ không phải khai thác một đối tượng. Năm nay chúng tôi muốn tổ chức ở đây để bước đầu hình thành kế hoạch đó.

Nguồn lực thu lại của BTC tiếp tục tái đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây là điều tỉnh luôn luôn quan tâm, chỉ đạo theo hướng này. Việc có thêm nguồn lực, đảm bảo nguồn linh hoạt để tổ chức các hoạt động, đó là điều mà ban tổ chức hướng đến.

. Xin cảm ơn ông!