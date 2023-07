Những điều không thể bỏ lỡ tại các lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới

(PLO)- Không chỉ hấp dẫn du khách bởi những giai điệu sôi động, những màn trình diễn đỉnh cao, các đại nhạc hội như Coachella, Tomorroland hay đặc biệt nhất là 8Wonder còn mang tới những trải nghiệm độc đáo, gây phấn khích cho người yêu nhạc theo những cách khác nhau.

Coachella – Điểm đến đắt đỏ và thời thượng

Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella là cái tên quen thuộc với người yêu âm nhạc trên khắp thế giới. Nhắc tới Coachella, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những bãi cỏ xanh, ánh nắng rực rỡ và bầu không khí đặc biệt sôi động của hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới. Tổ chức lần đầu năm 1999 tại Mỹ, Coachella được mệnh danh là một trong những “cánh chim đầu đàn” của các lễ hội âm nhạc trên thế giới.

Điểm làm nên thành công của Coachella là sự xuất hiện của những tên tuổi siêu sao hàng đầu thế giới. Beyoncé, Radiohead, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Rihanna… là một vài trong rất nhiều cái tên đình đám từng xuất hiện trên sân khấu tại đây. Góp mặt cùng những nghệ sĩ biểu diễn còn là danh sách dàn sao Hollywood cùng đến trải nghiệm âm nhạc như Cindy Crawford, siêu mẫu Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, chị em người mẫu nhà Jenner… Sự cộng hưởng của dàn sao hạng A đã khiến Coachella nổi tiếng là điểm đến thời thượng bậc nhất của giới hâm mộ.

Tomorroland và những concept sáng tạo

Ra đời sau Coachella nhưng tên tuổi của Tomorrowland (tổ chức lần đầu năm 2025 tại Bỉ) nhanh chóng nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt là với fan hâm mộ EDM. Một trong những điểm độc đáo của Tomorroland là concept sáng tạo với hệ thống sân khấu quy mô hoành tráng theo từng năm kết hợp cùng dòng nhạc Electronic Dance sôi động.

Rất nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể quên sân khấu ấn tượng của Tomorrowland 2012 với hơn 400 DJ diễn ra trong xuyên suốt 3 ngày trên sân khấu được thiết kế như những trang sách cổ tích. Hay, 1 năm sau đó, tại Tomorrowland 2013 với chủ đề “The Arising of Life”, ban tổ chức đã gây ngạc nhiên lớn khi biến sân khấu chính trở thành một ngọn núi lửa đang phun trào, đưa hàng vạn du khách trở về với thời kì tiền sử. Đáng nhớ là năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, một lễ hội âm nhạc trực tuyến đã diễn ra, mang đến cho du khách trải nghiệm vô cùng ấn tượng.

“Kì quan cảm xúc không giới hạn” 8Wonder

8Wonder là một trong những lễ hội âm nhạc đình đám đang được nhắc tới nhiều nhất hiện nay. Ở 8Wonder, người hâm mộ đang nhìn thấy một lễ hội âm nhạc tầm cỡ đúng nghĩa, với đầy đủ những yếu tố ăn khách nhất cùng với nét độc đáo không thể trộn lẫn.

Trước hết phải kể tới dàn sao đỉnh cao sẽ xuất hiện tại Việt Nam, với cái tên “bom tấn” Charlie Puth – người đã làm nên những ca khúc đi vào lịch sử âm nhạc thế giới như: We Don't Talk Anymore, See You Again hay I Don’t Think That I Like Her, Smells Like Me… Đặc biệt, Charlie Puth vừa xác nhận trên trang web riêng siêu đại nhạc hội 8Wonder là show diễn chính thức của anh với hơn 75 phút khuấy đảo sân khấu. Theo lịch trình hiện nay, Vinpearl Nha Trang sẽ là địa điểm đầu tiên tại châu Á “ông hoàng tạo hit” đến trình diễn trước khi quay lại HongKong, Bangkok, Jakarta, Singapore, Tokyo, Seoul… vào tháng 10 để lưu diễn tour “The Charlie Live Experience”.

Có thể nói, đây là dấu mốc đưa Vinpearl Nha Trang trở thành tiêu điểm giải trí thế giới. Người hâm mộ Việt Nam không khỏi “đê mê” khi “vượt mặt” hàng loạt “toạ độ âm nhạc” đình đám trong châu lục, sớm được nghe chàng ca sĩ tài năng trình diễn trực tiếp những bài hát nức tiếng đang làm mưa làm gió trong loạt show lưu diễn vòng quanh thế giới của anh.

Cùng xuất hiện với Charlie Puth tại 8Wonder sẽ là dàn sao nổi tiếng bậc nhất Việt Nam như: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee, DJ Mie. Đặc biệt, rất có thể, ngay tại sân khấu 8Wonder, hàng nghìn người hâm mộ sẽ được chứng kiến khoảnh khắc khó quên khi nghệ sĩ Việt sẽ có màn góp giọng cùng Charlie Puth. Nếu thành hiện thực, đó sẽ là nấc thang tuyệt vời của âm nhạc Việt trên hành trình chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới.

Hứa hẹn tạo bất ngờ lớn, giống như cách các đại nhạc hội nổi tiếng thế giới từng gây ấn tượng, là sân khấu đặc biệt của 8Wonder. Với quy mô khủng lên tới 10.400m2, cùng tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang, du khách sẽ được tận hưởng một không gian âm nhạc độc đáo, giữa mênh mông đại dương, bầu trời xanh và ánh chiều tuyệt đẹp. Kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và visual đỉnh cao, 8Wonder chắc chắn sẽ mang tới những giây phút không thể quên với tất cả những ai may mắn có tấm vé tới Nha Trang.

Đặc biệt hơn cả, không giống bất kì sự kiện âm nhạc nào trên thế giới, 8Wonder là sự kết hợp giữa lễ hội âm nhạc và du lịch nghỉ dưỡng – giải trí đẳng cấp. Ngay tại đại nhạc hội, du khách có thể đồng thời trải nghiệm những hoạt động sôi động khác như các màn trình diễn carnival, cuộc thi cosplay, flashmob, liên hoan âm nhạc, lễ hội đặc sản bản địa, các trò chơi nước… Ngoài ra còn là những trải nghiệm dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi như thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc, tương tác với các vũ công trống led… Sau những giờ phút “quẩy” hết mình, du khách có thể nghỉ ngơi tại những căn biệt thự biển theo phong cách Tropicana villa đẳng cấp.

Tất cả những trải nghiệm độc đáo và đầy màu sắc ấy khiến 8Wonder được ví là “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” – nơi hứa hẹn tạo dấu ấn độc đáo cho du lịch, đưa Việt Nam trở thành “điểm phải đến” với du khách thế giới.

Đ.H