Những lưu ý từ vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 12/07/2024 18:56

Chiều 12-7, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết một trong những nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn gây hậu quả chết người này là khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô 16 chỗ và lái xe bán tải đã không gọi đến đường dây nóng trong các biển báo dọc tuyến đường, mà lại xuống xe tranh cãi.

Clip ghi lại cảnh ba ô tô va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đường dây nóng có mà không xài

Báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho thấy, khoảng 9 giờ sáng 11-7, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng chở theo hai người đang chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng phanh gấp thì ô tô 16 chỗ do anh Quách Văn Lâm cầm lái, chở theo 11 người, không phanh kịp đã đâm nhẹ vào phía sau.

Thay vì di chuyển tiếp vào làn dừng khẩn cấp, hai chiếc xe dừng lại ngay làn ngoài cùng bên trái, được quy định tốc độ tối đa tới 120km/h. Hai tài xế và một người là anh Lê Ngọc Hùng đi trên chiếc bán tải xuống xe để tranh cãi.

Camera của hệ thống giám sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho thấy chỉ khoảng 3-5 phút sau, chiếc xe 7 chỗ đi trên làn đường 120km/g này lao tới đâm trúng những người đang còn mải mê cãi lộn, và húc vào góc sau bên phụ chiếc ô tô 16 chỗ đang dừng.

Hình ảnh thu được cũng cho thấy chiếc xe 7 chỗ này đã gần như không phanh. Hậu quả là hai tài xế Trịnh Tuấn Anh và Quách Văn Lâm tử vong tại chỗ. Lái xe 7 chỗ cùng một số khách trên hai xe va chạm trước đó bị thương tích mức độ khác nhau.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đã nhiều lần tuyên truyền, hướng cách đi đường cao tốc

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết tuyến cao tốc này được thiết kế hiện đại, mỗi bên 3 làn đường với tốc độ cho mỗi làn từ 60km/h – 120km/h. Cùng với đó là làn dừng khẩn cấp sát bên lề ngoài cùng.

Tuyến đường được lắp nhiều biển báo khoảng cách 0, 50, 100m để lái xe ước lượng khoảng cách an toàn tùy tốc độ di chuyển. Theo Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT, khoảng cách an toàn tối thiểu của hai xe trong điều kiện bình thường là 100m nếu đang di chuyển với tốc độ 100-120 km/h.

Là tuyến đường cao tốc đầu tiên được đầu tư theo chuẩn cao nhất, từ khi đi vào khai thác đến nay, đơn vị vận hành đã có rất nhiều bài tuyên truyền về cách xử lý sự cố gặp phải trên tuyến đường này.

Đây cũng là các yêu cầu được pháp luật quy định rõ mà bất cứ lái xe nào cũng phải tuân thủ. Chẳng hạn, trong trường hợp phương tiện di chuyển bị hư hỏng, bắt buộc phải dừng đỗ thì người điều khiển phải bật đèn cảnh báo khẩn cấp, di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp một cách từ từ.

Khi xác định được xe đã gặp sự cố không thể di chuyển tiếp hãy cố gắng đưa xe nằm trọn vẹn trong làn dừng khẩn cấp, không lấn ra làn xe chạy.

Người ngồi trên ô tô khi có sự cố cũng vậy, tất cả phải rời khỏi xe. Cách tốt nhất là bước ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt.

Số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe hỏng, tai nạn, xử lý thế nào cho an toàn?

Các xe chạy trên cao tốc nên mang theo vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản sáng, cọc tiêu hình nón, đèn nháy, áo phản quang để cách xe tối thiểu 150m để cảnh báo cho các phương tiện khác tránh va chạm.

Khi xe gặp vấn đề, tài xế không cố sửa xe bằng mọi cách và cần xác định ở lại trên đường cao tốc càng lâu, rủi ro càng tăng. Cách tốt nhất là tìm nơi an toàn cách xa làn xe chạy và gọi cứu hộ.

Mỗi tuyến đường cao tốc quy chuẩn ở Việt Nam đều có số điện thoại hotline được in to trên các biển báo dọc tuyến đường, Với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi gặp sự cố, sau khi tấp vào làn dừng khẩn cấp, thực hiện những khuyến cáo trên thì tài xế, người đi cùng cần gọi điện vào số hotline 19006989 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

"Vụ tai nạn này, chúng tôi không hề nhận được điện thoại. Camera quan sát cho thấy các tài xế đã không hề tuân thủ các quy định, hướng dẫn mà chúng tôi nhiều lần tuyên truyền, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng" - lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.