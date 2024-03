Những mẫu ô tô 'lai' rẻ nhất năm 2024

Ford Escape “lai” 2024 có giá 40.500 USD (khoảng dưới 1 tỉ đồng)

Ford Escape là ô tô “lai”giá rẻ với phạm hoạt động tổng 832 km. Ảnh: Topspeed.

Ford Escape là ô tô “lai” giá rẻ có hệ thống truyền động kết hợp động cơ bốn xi-lanh chu kỳ Atkinson 2,5 lít với một động cơ điện, tạo ra công suất 210 mã lực và tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,7 giây.

Nó cũng tự hào có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, với tổng phạm vi hoạt động khoảng 520 dặm (832 km). Ngoài ra, ô tô “lai” giá rẻ này có xếp hạng an toàn gần như hoàn hảo, nhận được xếp hạng an toàn tổng thể 5 sao từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) và Lựa chọn An toàn Hàng đầu từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) vào năm 2022.

Mitsubishi Outlander “lai” 2024 có giá 40.345 USD (khoảng 985 triệu đồng)

Outlander “lai” năm 2024 tự hào có một số nâng cấp. Ảnh: Topspeed.

Chiếc ô tô “lai” giá rẻ này cung cấp phạm vi kết hợp lên tới 420 dặm (672 km), một phần nhờ vào hệ thống phanh tái tạo và nó cũng tự hào về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ô tô “lai” này sạc pin bằng bộ sạc DC chỉ mất 20–25 phút, khá ấn tượng. Nó có bánh xe 20 inch, màn hình cảm ứng 8,0 inch hoặc 9,0 inch (tùy theo phiên bản) với Android Auto và Apple CarPlay không dây, rảnh tay. Thậm chí, ô tô “lai” còn có cốp nâng điện, sạc không dây và hỗ trợ người lái như hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Outlander “lai” năm 2024 tự hào có một số nâng cấp bao gồm cabin đẹp hơn đáng kể, nội thất tinh tế và sang trọng hơn.

Kia Sportage “lai” 2024 có giá 39.590 USD (khoảng 966 triệu đồng)

Kia Sportage “lai” là một lựa chọn thay thế thú vị. Ảnh: Topspeed.

Kia Sportage “lai” là một lựa chọn thay thế thú vị. Nó có động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1.6L kết hợp với pin 13 kWh, tạo ra công suất tổng hợp là 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 258 lb-ft.

Ô tô “lai” giá rẻ này có phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện là 34 dặm (55 km). Nó có nội thất rộng rãi và hiện đại với ghế ngồi thoải mái, hệ thống thông tin giải trí thân thiện với người dùng.

Ngoại thất bóng bẩy và thể thao với lưới tản nhiệt táo bạo và các đường nét sắc sảo. Tuy nhiên, đối với mẫu xe năm 2024, không có thay đổi nào. Hệ truyền động và trang bị tương tự như mẫu xe năm 2023.

Hyundai Tucson 2024 SEL “lai” có giá 38.725 USD (khoảng 945 triệu đồng)

Ô tô “lai” Tucson có sức mạnh về kích thước nội thất. Ảnh: Topspeed.

Đây là một lựa chọn xe ô tô “lai” giá rẻ hiệu quả và mạnh mẽ. Nó có công suất 261 mã lực và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC. Nó có khả năng vận hành cả trong thành phố và đường cao tốc một cách dễ dàng.

Nó cung cấp 33 dặm (53 km) phạm vi điện và cũng tiết nhiên liệu ấn tượng. Kiểu dáng bên ngoài của Huyndai Tucson có thể mang tính chủ quan, nhưng thiết kế sắc sảo và sáng tạo.

Ô tô “lai” Tucson có sức mạnh về kích thước nội thất, cung cấp nhiều chỗ để chân phía trước và phía sau hơn so với các mẫu xe hybrid Toyota RAV4 hoặc Honda CR-V.

Kia Niro “lai” 2024 có giá 34.390 USD (khoảng 839 triệu đồng)

Ô tô “lai” giá rẻ này có hai phiên bản. Ảnh: Topspeed.

Nó ô tô “lai” giá rẻ phổ biến nhất hiện nay và phạm vi lái xe chỉ dùng điện 33 dặm (53 km). Tổng phạm vi lái xe 510 dặm (816 km) và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.

Ô tô “lai” giá rẻ này có hai phiên bản đó là EX và SX touring. Các tính năng hỗ trợ người lái tiêu chuẩn như cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động khiến nó trở thành một phương tiện đặc biệt an toàn trong hầu hết mọi môi trường. Niro nhỏ gọn và đầy phong cách rất phù hợp chạy ở thành phố.

Toyota Prius Prime SE “lai” 2024 có giá 32.975 USD (khoảng 805 triệu đồng)

Ô tô “lai” giá rẻ 2024 này không có bất kỳ thay đổi nào so với năm trước. Ảnh: Topspeed.

Ô tô “lai” giá rẻ 2024 này không có bất kỳ thay đổi nào so với năm trước. Mẫu cơ sở SE có giá 32.975 USD, khiến nó trở thành một chiếc xe cực kỳ rẻ. Với tổng phạm vi hoạt động khoảng 600 dặm (960 km).

Prius Prime mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,4 giây.

PHƯƠNG LÊ