Những 'người hùng' cứu tài xế ở cầu Phú Mỹ: Phải cứu thật nhanh, mạng sống chỉ tính bằng giây! 10/08/2024 06:21

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Tai nạn liên hoàn ở Phú Mỹ: Tài xế xe thoát chết nhờ bàn tay của những anh hùng” vào ngày 8-8, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức, TP.HCM) khiến 8 phương tiện gồm 1 xe tải, 2 xe container và 5 xe ô tô hư hỏng nặng, trong đó, 2 xe ô tô và 1 xe tải bị cháy.

Ngay thời điểm xảy ra tai nạn, mạng xã hội lan truyền đoạn video xúc động ghi lại hình ảnh những người hùng không sợ nguy hiểm, dũng cảm giải cứu tài xế xe ở cầu Phú Mỹ bị kẹp giữa xe tải đông lạnh (phương tiện gây tai nạn) và một chiếc xe khác. Không những thế, cư dân mạng còn cảm phục, dành nhiều lời khen trước hành động dũng cảm của những người hùng tham gia cứu nạn nhân.

Anh Phan Văn Tài (đội nón cam), anh Vũ Thanh Tùng (ảnh bên phải, đội nón xanh nhạt) và một người dân giải cứu tài xế xe Volvo thành công: Ảnh: Cắt từ clip

PV đã liên hệ được 3 trong số những người hùng cứu tài xế xe ở cầu Phú Mỹ là anh Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1997), anh Phan Văn Tài (sinh năm 1988) và anh Trương Văn Thành (sinh năm 1996) để lắng nghe câu chuyện về sự dũng cảm của họ khi sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu người.

Trao đổi với PV, anh Vũ Thanh Tùng cho biết, anh hiện đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chuyên về vệ sinh và bếp. Chiều 8-8, anh nhận được một đơn hàng đi giao cho khách, khi đi qua cầu Phú Mỹ thì anh nghe một tiếng nổ lớn do xe va chạm.

“Tôi thấy có nhiều người đang mắc kẹt trong xe ô tô, nên tôi liền dừng xe và cùng một số người dân lao qua dải phân cách để cứu người bị mắc kẹt.

Sau khi cứu được những người mắc kẹt xong, tôi thấy một anh tài xế trong chiếc xe Volvo màu đen cũng đang mắc kẹt sát xe tải đang bốc cháy, anh tài xế xe này do vướng phải dây an toàn và túi khí nên không thể tự thoát ra được. Do đó, tôi và những người dân khác tìm cách cứu nạn nhân ra, rất may là cứu kịp thời trước khi ngọn lửa của chiếc xe tải bùng lớn lên” – anh Tùng kể.

Anh Tùng là người phụ anh mặc áo công trình (hiện chưa biết tên) kéo kính xe đưa tài xế ra ngoài.

Anh Trương Văn Thành và anh tài xế xe công nghệ tìm mọi cách để dập lửa không cho lửa bén vào buồng lái. Ảnh: Cắt từ clip

Còn anh Phan Văn Tài và anh Trương Văn Thành cho biết cả hai làm chung một công ty tôn, khi lái xe đến dốc cầu Phú Mỹ, thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: một chiếc xe tải lao đi với vận tốc nhanh và tông hàng loạt xe khác.

"Khi chứng kiến cảnh tượng trên, tôi liền tấp xe vào lề. Tôi cùng Thành lao xuống cứu người ngay. Cứ tưởng là những người bị tai nạn đều không qua khỏi, nhưng khi chạy đến thì phát hiện những người trong xe còn sống, tôi và Thành liền giải cứu. Tôi nhớ, nghe tiếng kêu cứu từ một chiếc xe đã bị bể nát, khi chạy lại thì có một anh mặc áo công trình đang cứu tài xế, nhưng bất thành do vướng túi khí.

Sau đó, tôi liền nhảy lên xe phụ anh công trình để tìm cách giải cứu anh tài xế, rất may Thành mượn được chiếc kéo của người dân gần đó, chúng tôi lấy kéo cắt dây an toàn và đâm thủng túi khí để cứu anh tài xế. Cũng rất may là sau khi cứu người xong là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải cứu thật nhanh, mạng sống chỉ tính bằng giây!" - anh Tài chia sẻ.

Anh Phan Văn Tài (đội nón cam) và anh Trương Văn Thành. Ảnh: NVCC

Anh Trương Văn Thành chia sẻ: Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đến việc cứu người, nên cũng không quan tâm là có nguy hiểm hay không. Cũng trong lúc anh Tài và anh công trình giải cứu xế xe Volvo thì tôi cùng một anh tài xế xe ôm công nghệ tìm mọi cách để dập lửa, để ngọn lửa không bùng lớn lên. Khi biết hành động cứu người của mình được cộng đồng mạng gọi là “những người hùng”, tôi và anh Tài cảm thấy rất biết ơn.