Những thủ khoa 'đặc biệt' tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên 03/12/2024 09:35

Những ngày này, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học đợt 2 năm 2024.

Trong hơn 1.870 tân cử nhân tốt nghiệp đợt này, theo thống kê của trường, có khoảng 39.3% sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc. Đặc biệt, tỷ lệ xếp loại giỏi và xuất sắc đối với khoá tuyển sinh năm 2020 tính đến tháng 10-2024 của chương trình cử nhân tài năng và chương trình tiên tiến đạt trên 80%.

Trong số này, có 29 thủ khoa trường và ngành, hai sinh viên tốt nghiệp sớm (khóa 2021).

Một số thủ khoa nhận khen thưởng tại Lễ tốt nghiệp

Đáng chú ý, nam sinh Nguyễn Mạc Nam Trung đã tốt nghiệp loại xuất sắc với điểm trung bình 9,64 và trở thành thủ khoa ngành Toán học, đồng thời là thủ khoa toàn trường.

Thông tin từ trường cho biết, Nguyễn Mạc Nam Trung là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM. Đối với Trung, trong quá trình học, Toán học là tri kỷ và em đã giành nhiều giải thưởng về Toán ở bậc phổ thông.

Ở năm lớp 11, Trung đã đạt giải nhì học sinh giỏi toàn quốc môn Toán. Lên lớp 12, Trung tiếp tục thi vào đội tuyển quốc gia, trở thành học sinh duy nhất của TP.HCM được vào đội tuyển tham gia Olympic Toán quốc tế. Kết quả, em đạt huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2020 với 28/42 điểm.

Với giải thưởng này, em đã trở thành một trong 12 học sinh của cả nước năm đó được trao tặng Huân chương lao động và được UBND TP.HCM khen thưởng 150 triệu đồng.

Nam Trung còn từng đạt giải thưởng Lê Văn Thiêm 2020; Giải nhất đại số kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc 2022, 2023; Giải nhất giải tích kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc 2022, 2023; Học bổng Vallet 2022; Học bổng Never Give Up 2023; Học bổng POSCO Asia Fellowship 2023; Học bổng thạc sĩ PGSM 2024. Em còn là tác giả bài báo trên tạp chí Journal of Algebra (Q1).

Ngay khi vừa hoàn thành chương trình ĐH, Trung đã nhận học bổng chương trình Master 2 Fundamental Mathematics và đang học tiếp thạc sĩ tại Pháp nên em đã không có mặt tại lễ tốt nghiệp.

Nguyễn Mạc Nam Trung là thủ khoa Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Bên cạnh thành tích ấn tượng của Nam Trung, trong đợt tốt nghiệp lần này của Trường ĐH Khoa học tự nhiên còn có ba tân cử nhân đặc biệt khi hai lần trở thành thủ khoa, vừa là thủ khoa tuyển sinh đầu vào của ngành vừa tốt nghiệp thủ khoa đầu ra.

Đơn cử như sinh viên Nguyễn Công Ty là thủ khoa đầu vào và đầu ra của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường. Công ty tốt nghiệp loại giỏi và đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền trong công tác đoàn, hội của trường lẫn của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Kế tiếp là em Lê Hồng Thọ tốt nghiệp xuất sắc với 9,53 điểm, thủ khoa đầu vào khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu và là thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu. Ngoài ra, Lê Hồng Thọ được biết đến là sinh viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học của trường khi vừa là tác giả chính và đồng tác giả nhiều công bố khoa học.

Cùng với đó là tân cử nhân Lê Minh tâm với điểm tốt nghiệp xuất sắc 9,29 ở chương trình chất lượng cao. Em tốt nghiệp thủ khoa ngành Hóa học và từng là thủ khoa trúng tuyển đầu vào khoa Hóa học. Trong suốt khóa học tại trường, Minh Tâm có nhiều thành tích trong nghiên cứu, học tập và hoạt động đoàn, hội. Em giành được nhiều học bổng dành cho sinh viên.