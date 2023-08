Những tranh cãi về uống rượu vang tốt hay xấu với sức khỏe

(PLO)- Nhiều nghiên cứu vẫn đang tiếp tục phân biệt những ưu điểm và nhược điểm của việc uống rượu mỗi ngày, nhưng một sự thật quan trọng vẫn là vấn đề về liều lượng.

Theo Eat This, Not That, mặc dù trong nhiều năm, các chuyên gia y tế tin rằng một ly rượu vang hàng đêm, đặc biệt là rượu vang đỏ, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nhiều nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng tác động sức khỏe của việc uống rượu vang mỗi ngày có thể phức tạp hơn.

Hiện nay, nhiều nghiên cứu vẫn tiếp tục phân biệt những ưu điểm và nhược điểm của việc uống rượu hàng ngày, nhưng một sự thật quan trọng vẫn là vấn đề về liều lượng.

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2020-2025 nêu rõ rằng uống rượu điều độ có nghĩa là uống hai ly hoặc ít hơn mỗi ngày đối với nam giới và một ly hoặc ít hơn mỗi ngày đối với phụ nữ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) gọi là "uống nhiều" tám ly trở lên mỗi tuần đối với phụ nữ và 15 ly trở lên đối với nam giới. Vượt quá các giới hạn này có nhiều khả năng gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích.

Về bản chất, tác động của việc uống rượu có thể phụ thuộc vào lượng bạn uống, nhưng giả sử bạn đang giữ mọi thứ ở mức vừa phải, thì đây là những gì bạn có thể xảy ra đổi với cơ thể khi bạn uống rượu mỗi ngày.

Bạn có thể tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Rượu là một trong những thực phẩm hàng đầu được liệt kê vào danh sách có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Theo Viện Ung thư Quốc gia, có sự đồng thuận mạnh mẽ về mặt khoa học rằng lượng tiêu thụ gia tăng làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư đầu, cổ, thực quản, gan, vú và ruột kết. Ngay cả những người không uống nhiều hơn một ly mỗi ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ của họ. Nếu bạn là người uống rượu hàng đêm, thì bạn có thể cần xem xét lại.

Bạn có thể bớt căng thẳng hơn (hoặc nó có thể làm bạn căng thẳng hơn)

Giảm mức độ căng thẳng có thể là lý do tại sao bạn tìm đến rượu vang ngay từ đầu. Rượu vang đỏ đặc biệt có thể giúp giảm bớt căng thẳng về tinh thần và cảm xúc. Nó chứa một hợp chất gọi là resveratrol, được phát hiện là ngăn chặn các enzym trong não gây ra các hành vi liên quan đến lo lắng và trầm cảm.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác đã kết luận rằng uống nhiều rượu hơn sẽ làm tăng giải phóng hormone gây căng thẳng cortisol. Điều quan trọng cần nhớ là sử dụng rượu như một cơ chế đối phó với căng thẳng là một "con dốc trơn trượt". Nếu bạn liên tục tìm đến rượu để quên đi những rắc rối của mình, có lẽ đã đến lúc tìm một lựa chọn lành mạnh hơn.

Bạn có thể tăng cân.

Rượu không chứa calo. Một ly rượu vang trung bình 147ml (đỏ hoặc trắng) chứa khoảng 120 đến 125 calo. Thêm số đó vào tổng lượng calo của bạn mỗi ngày và bạn có thể sẽ bị tăng cân.

Hơn nữa, cơ thể bạn ưu tiên đốt cháy calo từ rượu hơn là đốt cháy calo từ các chất dinh dưỡng đa lượng , nghĩa là calo từ các chất dinh dưỡng này có thể dễ dàng được lưu trữ dưới dạng chất béo hơn.

Sức khỏe tim mạch của bạn có thể cải thiện

Tác dụng giảm căng thẳng tiềm ẩn của việc uống rượu vừa phải không chỉ tốt cho việc thư giãn sau một ngày dài. Chúng thậm chí có thể dẫn đến sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Một nghiên cứu năm 2023 tiết lộ rằng, uống rượu vừa phải làm giảm tín hiệu căng thẳng ở hạch hạnh nhân (amygdala), có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng uống rượu vang đỏ vừa phải có thể bảo vệ tim.

Nhưng huyết áp của bạn có thể tăng lên

Mặc dù một lượng nhỏ rượu vang có thể có lợi cho tim của bạn, nhưng uống vài ly mỗi ngày lại có tác dụng ngược lại.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, uống quá mức hàng ngày có thể dẫn đến các nguy cơ nghiêm trọng về tim mạch như tăng huyết áp và đột quỵ, theo Eat This, Not That.

