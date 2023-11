Ninh Thuận: Tạm giam hai người vì bắt giữ con nợ

(PLO)- Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đã tạm giữ hai bị can bắt giữ con nợ để đòi tiền.

Ngày 12-11, Công an huyện tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước đã bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Thành Cường (35 tuổi, ngụ ở xã Phước Sơn) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Công an đã tạm giam Nguyễn Thành Cường vì hành vi bắt giữ con nợ. Ảnh: C.A NINH PHƯỚC.

Trước đó, ngày 15-9, Công an huyện Ninh Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Ngô Viết Tâm (39 tuổi, ngụ ở phường Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra cũng với hành vi trên.

Theo Công an, anh T ( ngụ ở phường Đô Vinh) có vay của Tâm một số tiền nhưng chưa trả đúng hẹn. Ngày 14-9, Tâm và Cường hẹn gặp anh T để đòi nợ nhưng người này chưa trả. Hai bị can này đã bắt giữ con nợ.

Công an huyện Ninh Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

HUỲNH HẢI