Nóng hôm nay: Mượn cớ ‘mừng Ngày Phụ nữ’ để vi phạm nồng độ cồn; Cận cảnh hủy nổ quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên 21/10/2024 06:00

Nóng hôm nay: Mượn cớ ‘mừng Ngày Phụ nữ’ để vi phạm nồng độ cồn; Cận cảnh hủy nổ quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Nóng hôm nay: Những ngày cuối tuần vừa qua, tổ công tác thuộc Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại một số địa điểm trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 20-10. Đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ theo yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Tổ công tác. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Một cán bộ thuộc Tổ công tác cho biết, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua với lý do đi liên hoan với người thân, bạn bè để chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Nhưng tất cả đều bị xử lý nghiêm trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".