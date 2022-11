Nóng Nga-Ukraine 1-11: Ông Putin nói lý do tấn công tên lửa, UAV khắp Ukraine, và ngừng thoả thuận ngũ cốc

(PLO)- Nga dội tên lửa, tấn công bằng UAV trên khắp Ukraine khiến 13 người chết, nhiều khu vực bị cúp điện, nước; Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc tạm dừng thỏa thuận ngũ cốc là do Ukraine dùng hành lang biển tấn công Nga; Mỹ, Nga, Ukraine tranh luận về việc Nga ngưng thỏa thuận ngũ cốc.

Tình hình chiến sự

. Ngày 31-10, Nga lại tấn công khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là những cơ sở năng lượng. Trước đó, vào ngày 10-10 Nga cũng đã dội tên lửa vào khắp Ukraine mà Moscow nói là tấn công vào cơ sở quân sự, liên lạc và năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal cho biết sáng 31-10 Nga đã dội tên lửa, dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào 10 khu vực ở Ukraine, làm hư hại 18 cơ sở, trong đó phần lớn là cơ sở năng lượng và khiến hàng trăm khu định cư mất điện, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết các cuộc tấn công trên khắp Ukraine này đã khiến 13 người bị thương.

Ở thủ đô Kiev, 80% khu vực ở thủ đô bị cúp nước vào sáng 31-10 do pháo kích, buộc hàng nghìn người dân phải xếp hàng tại các giếng nước cũ ở trung tâm Kiev và tại những vòi bơm nước ở các khu chợ ở thủ đô, theo tờ The New York Times. Đến tối cùng ngày, dù dịch vụ cấp nước đã được khôi phục một phần nhưng 40% hộ dân vẫn chưa có nước và khoảng 270.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện.

Ukrinform cũng đưa tin rằng các tỉnh Chernivtsi, Kharkiv, Kiev, Zaporizhia cũng đã bị tấn công khiến cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng, một số nơi cũng đã bị cúp điện và nước.

. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công trên khắp Ukraine trong ngày 31-10 là sự đáp trả của Nga với cuộc tấn công bằng UAV Ukraine vào Hạm đội Biển Đen ở TP Sevastopol, bán đảo Crimea hồi tuần trước, theo hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi về cuộc tấn công, ông Putin nói rằng ở một mức độ nào đó thì cuộc tấn công khắp Ukraine là phản ứng với vụ Ukraine tấn công ở Sevastopol. Đáng chú ý, ông còn nhấn mạnh “đó không phải là tất cả những gì chúng tôi (Nga) có thể làm".

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng nước này đã tấn công nhằm vào “cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine”.

. Cùng ngày, ông Putin cho biết Nga có thiện chí đàm phán nhưng Ukraine không muốn thảo luận, theo TASS.

Ông Putin nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng yêu cầu các bên ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận. Ông nói: "Làm thế nào chúng ta có thể nói về bất kỳ thỏa thuận nào khi phía đối diện không muốn nói chuyện với chúng ta? Chà, chúng ta sẽ chờ đợi…Ý tốt của chúng ta được biết đến".

Ukraine, Nga, Mỹ nói về việc Moscow tạm dừng thỏa thuận ngũ cốc

. Ngày 31-10, Tổng thống Putin cũng nói rõ Nga đang tạm dừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở các cảng Biển Đen chứ không phải chấm dứt thỏa thuận. Lý do được ông đưa ra là Ukraine đã dùng các hành lang vận chuyển ngũ cốc, cho UAV vào tấn công Hạm đội Biển Đen, gây nguy hiểm cho các tàu quân sự và dân sự, theo TASS.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, Nga đã cam kết đảm bảo an toàn cho các tàu qua tuyến đường đó. Ông nói: "Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine tấn công các tàu này? Chúng tôi sẽ là bên phải chịu trách nhiệm".

Tuy nhiên, phía Kiev không nhận trách nhiệm về vụ tấn công và phủ nhận việc sử dụng hành lang biển của thỏa thuận ngũ cốc cho mục đích quân sự.

. Trong ngày 31-10, 12 tàu chở ngũ cốc, vốn được thông quan trước khi Nga đã tuyên bố “đóng băng” thỏa thuận ngũ cốc, đã xuất bến từ cảng Biển Đen và không gặp sự cố nào.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngũ cốc này nhằm xoa dịu nạn đói toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Ông nói: "Chúng tôi hiểu những gì chúng tôi cung cấp cho thế giới. Chúng tôi cung cấp sự ổn định trên thị trường sản xuất thực phẩm".

. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết việc Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine đang gây ra tác động trực tiếp và gây tổn hại đến an ninh lương thực toàn cầu, theo Reuters.

Ông Price nói rằng sự gián đoạn thỏa thuận khiến giá lương thực có thể tăng vọt, hạ thấp lòng tin của các công ty bảo hiểm và công ty vận tải đã quay lại làm việc ở Biển Đen và gây khó khăn cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Người phát ngôn nói rằng đây không phải là vấn đề song phương giữa Nga và Ukraine mà còn là vấn đề của toàn cầu. Theo ông, 66% lúa mì theo thỏa thuận ​​này đã được chuyển đến các nước đang phát triển và 19% đến các nước kém phát triển và không có con đường thay thế cho việc vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen.

. Đáp lại, Tổng thống Putin cho rằng thỏa thuận nói trên không đạt được các mục tiêu đã đề ra vì đa phần ngũ cốc được chuyển đến châu Âu thay vì các nước kém phát triển hơn, theo đài RT.

Ông Putin nói: “Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các quốc gia kém phát triển. Nhưng theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nga, có vẻ như 34% ngũ cốc được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ, 35% hoặc thậm chí nhiều hơn chuyển đến các nước Liên minh châu Âu và chỉ từ 3,4 hoặc 5% ngũ cốc đến tay các nước kém phát triển”.

ĐỨC HIỀN