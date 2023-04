Nóng Nga-Ukraine 20-4: Ukraine có 'biện pháp phức tạp' để phản công; Nga dồn quân ở Bakhmut

(PLO)- Nga dồn số lượng lớn quân ở Bakhmut, Ukraine đang triển khai các biện pháp phức tạp để phản công; Nga sẽ cung cấp vũ khí hiện đại cho Triều Tiên nếu Hàn Quốc giúp Ukraine.

Ukraine triển khai “biện pháp phức tạp” để phản công

. Ngày 19-4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các biện pháp phức tạp trong kế hoạch phản công của Ukraine đang được triển khai ở miền đông nước này, theo tờ Kyiv Independent.

Phát biểu trên truyền hình, bà Maliar nói rằng cuộc phản công theo kế hoạch liên quan đến một loạt các hành động và biện pháp phức tạp và trên bình diện rộng lớn do quân đội Ukraine thực hiện, gồm việc chuẩn bị cho một loạt các hành động phòng thủ và tấn công.

Bà không nêu rõ chi tiết hành động, thời gian, hoặc địa điểm của các biện pháp này nhưng nói rằng cuối cùng kế hoạch đã được chọn theo cách mà quân Nga không thể phản ứng lại được.

Trước đó vào ngày 12-4, tờ The Washington Post đưa tin cuộc phản công sắp tới của Ukraine đã bị trì hoãn do thời tiết, chuyển giao thiết bị chậm, không đủ đạn dược, cùng những lý do khác.

Tài liệu tình báo mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ cũng cho rằng hệ thống phòng không là điểm yếu của Ukraine.

Nga dồn quân ở Bakhmut

. Ngày 19-4, chỉ huy Lực lượng Bộ binh Ukraine - Thượng tướng Oleksandr Syrskyi cho biết Nga tập trung nhiều lực lượng nhất tại Bakhmut (tỉnh Donetsk) nhưng lính Ukraine đã ngăn chặn những cuộc tấn công dữ dội của quân Nga, theo Kyiv Independent.

Ông Syrskyi cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Bakhmut vẫn là tâm điểm của cuộc tấn công của Nga khi giao tranh ác liệt đang diễn ra với việc quân Nga chịu tổn thất đáng kể tại đây.

Trong bản cập nhật chiến sự tối 19-4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk vẫn là ưu tiên tấn công của Nga. Trong ngày, quân đội Ukraine đã đẩy lùi hơn 40 cuộc tấn công của Nga trong các khu vực này.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga tại tỉnh Donetsk, Nga đã chiếm được 3 khu vực ở Bakhmut và ngăn chặn nỗ lực phản công của Ukraine trong một số khu vực trong tỉnh trong ngày 19-4, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, tại các khu định cư Stupochki và Krasnoye cũng như ở phía tây bắc và trung tâm Bakhmut, Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của quân Ukraine.

Ở TP Krasnogorovka, một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 68 của Ukraine đã bị phá hủy. Tại TP Lyman, Nga tiêu diệt khoảng 75 quân Ukraine.

Trong ngày 19-4, Nga loại bỏ khoảng 380 binh sĩ Ukraine ở Donetsk.

Ở các tỉnh khác, Nga cũng đã có được những bước tiến nhất định. Ví dụ, ở phía nam Donetsk và ở tỉnh Zaporizhzhia, quân Nga đã loại bỏ 120 lính. Ở tỉnh Kherson, Nga đã phá hủy 1 kho đạn.

. Trong ngày 19-4, lực lượng Ukraine đã phá hủy 10 trong số 11 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 do Iran sản xuất, Kyiv Dependent dẫn thông tin từ Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Lực lượng Không quân cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phòng không để tiêu diệt các máy bay không người lái Shahed nhưng không thông báo có thương vong hay không.

Ngoài máy bay không người lái, quân Nga còn phóng bom dẫn đường vào lãnh thổ Ukraine.

Mỹ gửi viện trợ trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

. Ngày 19-4, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang gửi gói viện trợ vũ khí mới, trị giá 325 triệu USD, tới Ukraine, theo tờ The New York Times.

Gói viện trợ này gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, đạn pháo, hệ thống vũ khí chống thiết giáp và mìn chống tăng được lấy từ kho dự trữ quân sự.

Hai tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một gói trị giá 2,6 tỉ USD bao gồm đạn dược cho các hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 19-4, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksandr Pavliuk cho biết Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ và Hà Lan. Ông Pavliuk cũng xác nhận Đức đã chuyển giao Patriot cho Ukraine khi trước đó 1 ngày, Đức đã thông báo điều này.

Ông Pavliuk cho rằng các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất sẽ cải thiện khả năng phòng thủ của Ukraine trước tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Đức cũng đã giao chiếc thứ hai trong số 4 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T "vào khoảng ngày 16-4", báo Der Spiegel dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết vào ngày 19-4.

Hai hệ thống IRIS-T khác dự kiến ​​sẽ được gửi đi vào đầu năm 2024, dù hiện giờ vẫn chưa được sản xuất. Hệ thống IRIS-T đầu tiên mà Đức gửi Ukraine là vào tháng 10 năm ngoái.

Nga có thể gửi vũ khí cho Triều Tiên?

. Ngày 19-4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gợi ý rằng nếu Hàn Quốc viện trợ quân sự cho Ukraine thì Nga cũng có thể cung cấp vĩ khí tiên tiến cho Triều Tiên, theo đài RT.

Ông Medvedev viết trên Telegram: “Tôi tự hỏi cư dân của quốc gia này sẽ nói gì khi họ thấy ví dụ mới nhất về vũ khí của Nga nằm trong tay những người hàng xóm thân thiết nhất của họ - Triều Tiên”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng nếu có một tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, chẳng hạn như bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào thường dân, thảm sát.. thì Hàn Quốc khó mà chỉ hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính mà nước này sẽ cân nhắc tiến hành những biện pháp phù hợp nhất.

Ông Zelensky thăm tỉnh biên giới với Ba Lan, Belarus

Ngày 19-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thị sát tỉnh biên giới tây bắc Ukraine - tỉnh Volyn, giáp với Ba Lan và Belarus, theo The New York Times.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky nói rằng an ninh biên giới là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ đất nước. Ông nói: “Thật vinh dự cho tôi khi được ở đây hôm nay để cảm ơn những người lính biên phòng của chúng ta đã bảo vệ biên giới quốc gia… Hãy giữ vững sức mạnh, công lý mà chúng ta có để bảo vệ đất nước mình”.

