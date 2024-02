Nông sản xuất siêu 1,43 tỉ USD tháng đầu năm 2024

Bộ NN&PTNT cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong tháng 1 đạt 5,14 tỉ USD, tăng đến 79% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất siêu đạt 1,43 tỉ USD.

Kim ngạch xuất khẩu tăng cao do đóng góp của tất cả các nhóm hàng đều tăng. Trong đó, lâm sản đạt 1,49 tỉ USD, tăng hơn 72%; thuỷ sản tăng hơn 60%; nông sản hơn 2,7 tỉ USD, tăng gần 94%…

Trong tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc (chiếm tỉ trọng 23%) tăng đến 107%; xuất khẩu sang Mỹ tăng gần 96%; châu Mỹ tăng hơn 93%; đặc biệt là châu Phi tăng gần 190%; châu Âu tăng 38%; châu Đại Dương tăng 100%…

Nguồn cung hàng nông sản dồi dào, bảo đảm phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AH

Về thị trường trong nước, Bộ NN&PTNT cho hay trong tháng 1 giá hầu hết các mặt hàng nông sản có xu hướng tăng so với thời điểm tháng 11-2023 do nhu cầu cao dịp cận Tết nhưng tương đối ổn định và tăng giảm đan xen so với thời điểm tháng 12-2023.

Cụ thể, chè búp, chè móc câu tăng cao liên tục từ 19-30%; ớt chuông tăng 33%. Một số mặt hàng tăng nhẹ như tiêu đen tăng 5%; cà phê tăng từ 4-9%; gạo thường tăng trên 6%; xoài cát chu tăng 8%; thanh long tăng từ 3-5%; tôm cá nguyên liệu tăng từ 4-7%.

Các mặt hàng chăn nuôi thì có xu hướng giảm từ những tháng cuối năm 2023 như heo hơi giảm 10,5%; bò hơi 2,5%; gà lông màu 2,3%; gà công nghiệp 6,8%.

“Nhìn chung nguồn cung hàng nông sản dồi dào, bảo đảm phục vụ tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Về giá cả không có biến động đáng kể, thậm chí một số mặt hàng giảm do người dân thay đổi thói quen tiêu dùng.

Về nhu cầu nông sản thì năm nay có tăng hơn so với dịp Tết Nguyên đán 2023” - Bộ NN&PTNT đánh giá.

Sát tết, giá xăng liên tục tăng, A95 vượt 24.000 đồng/lít (PLO)- Từ 15 giờ chiều 1-2, mỗi lít xăng E5 tăng thêm 742 đồng, xăng A95 tăng thêm 753 đồng.

AN HIỀN