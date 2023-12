NSND Tự Long bảo khán giả 'tắt ti vi'; 65 triệu người tìm kiếm Hứa Quang Hán đến tang lễ Lee Sun Kyun

NSND Tự Long bảo khán giả “tắt ti vi”

Trên trang cá nhân, NSND Tự Long đăng ảnh chụp cùng NSƯT Xuân Bắc kèm bài thơ tự làm ngầm xác nhận về việc chương trình Táo Quân năm nay vẫn diễn ra.

Trong chia sẻ của mình, NSND Tự Long cũng nhắc tới sự vắng mặt của NSND Công Lý. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng đặt câu hỏi: “Liệu Táo quân năm nay có gì hay?”.

NSND Tự Long khoe hình chụp cùng NSƯT Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Bài đăng của NSND Tự Long nhanh chóng nhận được hơn 60.000 lượt tương tác cùng hơn một nghìn bình luận.

Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng, mong chờ về chương trình giải trí đêm giao thừa. Không ít người tò mò muốn Tự Long hé lộ kịch bản Táo Quân năm nay.

Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều cho rằng Táo Quân nên dừng lại. Người này để lại bình luận: “Không diễn có khi hay hơn”.

Phát ngôn này bị thả nhiều biểu cảm phẫn nộ cũng như phê bình. Trong khi đó, NSND Tự Long không ngại đáp trả. Anh viết: “Tắt tivi khỏi phải xem”.

Màn đối đáp của NSND Tự Long với người hâm mộ khiến khán giả nhớ tới phát ngôn của Trấn Thành. Nam danh hài từng nhận nhiều “gạch đá” vì tuyên bố “nếu thấy hài nhảm thì tắt tivi”.

Hành động của anh bị cho là thách thức dư luận. Tuy nhiên, với trường hợp của Tự Long, anh nhận được sự thông cảm từ những người yêu mến mình. Cũng có góp ý khuyên anh nên tiết chế cảm xúc, tránh việc đôi co với khán giả.

Mới đây, NSUT Xuân Bắc cũng đã đăng tải video tập hát chèo cùng NSND Tự Long.

NSƯT Xuân Bắc học chèo. Ảnh: Chụp màn hình

Anh viết: "Khi Tự Long dạy Xuân Bắc hát trong lúc tập Táo quân". Câu hát chèo "Em muốn lên chầu" khiến Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phải tập đi tập lại nhiều lần, dưới sự hướng dẫn "nghiêm khắc" của đồng nghiệp.

Trong video NSƯT Xuân Bắc đăng tải có sự xuất hiện của gương mặt quen thuộc trong dàn Táo là NSƯT Chí Trung và nghệ sĩ Vân Dung. Nhiều khán giả bình luận bày tỏ sự chờ mong đêm giao thừa để được xem các Táo lên chầu.

65 triệu người tìm kiếm ‘Hứa Quang Hán đến tang lễ Lee Sun Kyun’

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, từ khoá “Hứa Quang Hán đến tang lễ Lee Sun Kyun” lọt vào top tìm kiếm nhiều.

Chỉ trong hơn một ngày, lượt người xem đạt tới con số hơn 65 triệu, với 447 cuộc thảo luận chi tiết.

Đa số tò mò về lý do một ngôi sao Hoa ngữ lại đi cùng với dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đến tiễn đưa tài tử Lee Sun Kyun.

Câu hỏi này sau đó được truyền thông Trung Quốc giải đáp.

Theo UDN, ngôi sao Mary My Dead Body được mời đóng bộ phim No way out.

Theo kế hoạch ban đầu, Hứa Quang Hán sẽ hợp tác cùng Lee Sun Kyun và Yoo Jae Myung, Kim Moo Yeol và Lee Kwang Soo.

Hứa Quang Hán (trái) suýt có cơ hội hợp tác với Lee Sun Kyun. Nhưng vì bê bối ma túy, Jo Jin Woong được chọn làm người thay thế.

Tuy nhiên, do bị điều tra trong vụ án ma túy, tài tử quá cố đã chủ động rời khỏi đoàn phim để tránh ảnh hưởng đến dự án.

Dù không thể đóng chung phim, Hứa Quang Hán từng có cơ duyên gặp gỡ Lee Sun Kyun. Cộng với danh tiếng trong giới của Lee Sun Kyun, việc Hứa Quang Hán đến tiễn đưa đồng nghiệp xấu số hoàn toàn hợp lý.

BTC Miss Grand Vietnam phản hồi vụ Hoa hậu Thiên Ân bị đồn cấm thi

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ hình ảnh được cho là thành tích học tập của Hoa hậu Thiên Ân tại Đại học Greenwich.

Đáng chú ý trong danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi học kỳ có tên Đoàn Thiên Ân kèm theo mã số sinh viên, tên lớp với số lần nghỉ học lên tới con số 37, chiếm 53% tỷ lệ nghỉ học.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị nghi vấn cấm thi vì nghỉ học nhiều

Đi kèm với hình ảnh này, cộng đồng yêu nhan sắc đưa ra ý kiến trái chiều về thành tích học tập của Miss Grand Vietnam 2022.

Trong đó, không ít người lên tiếng bênh vực Hoa hậu Thiên Ân và cho rằng hình ảnh là giả mạo.

Mới đây đại diện BTC Miss Grand Vietnam khẳng định, thông tin về quá trình học tập của Hoa hậu Thiên Ân tại trường Đại học Greenwich đang được lan truyền là thông tin sai sự thật và vô căn cứ.

Được biết, ngoài Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng nhận học bổng toàn phần theo học hệ cử nhân đại học của Anh Quốc tại Greenwich Việt Nam vào khoảng tháng 3-2023.

