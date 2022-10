Nữ bị can chủ mưu vận chuyển 2.400 viên ma tuý bị bắt

(PLO)- Công an Quảng Bình bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Thị Thành Thuý được xác định là chủ mưu trong vụ vận chuyển gần 2.400 viên ma tuý từ Quảng Trị ra Quảng Bình.

Ngày 20-10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đã bắt giữ bị can truy nã Nguyễn Thị Thành Thuý (SN 1992, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Theo công an, Thuý là người chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép gần 2.400 viên hồng phiến từ Quảng Trị ra Quảng Bình được các lực lượng chức năng phát hiện vào tháng 3-2022.

Cụ thể, ngày 16-3, tại xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Công an Quảng Bình đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1989, trú tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) đang vận chuyển 2.383 viên ma tuý hồng phiến từ Quảng Trị ra Quảng Bình.

Sau khi bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định Thuý là chủ mưu, trực tiếp thuê Hùng vận chuyển ma tuý.

Trên cơ sở tài liệu điều tra mở rộng, ngày 2-8, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thúy nhưng Thuý đã bỏ trốn.

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Thuý.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-10, lực lượng công an xác định Thúy vừa trở về địa phương thăm gia đình tại khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Trong lúc Thuý đang di chuyển từ thị xã Ba Đồn vào TP Đồng Hới để bắt xe vào các tỉnh phía Nam thì bị công an bắt giữ.

