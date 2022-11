Nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga và những quan chức 'ngã ngựa'

(PLO)- Nữ doanh nhân Hoàng Thị Thúy Nga – người sở hữu loạt công ty đình đám trong lĩnh vực y tế và giáo dục – liên quan đến bốn vụ án khiến năm cựu giám đốc sở bị bắt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây đề nghị truy tố 20 bị can vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và một số đơn vị liên quan.

Cái tên gây nhiều chú ý là Hoàng Thị Thúy Nga - chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group. Bà Nga được biết đến là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực y tế - giáo dục, bởi các công ty của bà liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, bà Nga bỏ tiền thành lập bảy công ty hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bất động sản. Trong số này có NSJ Group do bà Nga là chủ tịch Hội đồng sáng lập, Công ty NSJ, Công ty Bình An, Công ty TNHH đầu tư và thương mại MQF…

Về mặt giấy tờ, bảy công ty là các pháp nhân độc lập, nhưng thực chất đều do bà Nga chỉ đạo điều hành mọi hoạt động. Bà cũng trực tiếp đứng ra tuyển dụng, bổ nhiệm, trả lương, sắp xếp nhân sự giữa các công ty.

Quá trình kinh doanh, bà Nga lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành để đặt vấn đề tạo điều kiện cho công ty của mình được tham gia các gói thầu do sở, ban ngành địa phương làm chủ đầu tư.

Nhờ sự “ưu ái”, hệ thống công ty của bà Nga liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu về y tế, giáo dục, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Nhưng cũng vì điều này ngân sách bị thiệt hại hàng chục tỉ đồng, hệ quả từ việc thông đồng giữa bà Nga và dàn lãnh đạo sở, ban ngành địa phương.

Tính đến nay, bà Nga đã bị khởi tố trong bốn vụ án, kéo theo năm cựu giám đốc sở và hàng loạt nhân viên bị bắt tạm giam.

Tại Cần Thơ, cơ quan điều tra khởi tố 20 bị can, gồm hai cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu, Hoàng Thị Thúy Nga cùng loạt cán bộ Công ty NSJ và Công ty Bình Anh (hai công ty do bà Nga thành lập).

Công an xác định bà Nga và đồng phạm thông đồng với các cán bộ Sở Y tế để giúp công ty của mình trúng bốn gói thầu tại Bệnh viện Tim và Bệnh viện Nhi, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng. Sau khi đấu thầu xong, bà Nga chi 3 tỉ đồng cho cá nhân bà Phi và 200 triệu đồng cho Sở Y tế.

Tại Quảng Ninh, C03 Bộ Công an khởi tố 15 bị can, gồm cựu giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Liên Oanh, Hoàng Thị Thúy Nga và loạt lãnh đạo Công ty MQF (một trong bảy công ty do bà Nga thành lập).

Bước đầu, công an xác định nhóm bị can có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bản tỉnh Quảng Ninh.

Tại Tây Ninh, C03 Bộ Công an khởi tố chín bị can, gồm cựu giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu, Hoàng Thị Thúy Nga và loạt nhân viên NSJ Group (công ty do bà Nga thành lập).

Cơ quan công an xác định các bị can trên có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Đồng Nai, cơ quan điều tra khởi tố chín bị can, gồm cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty AIC – đang bị truy nã), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC)…

Công an xác định dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh có tổng mức đầu tư 1.904 tỉ đồng, do bệnh viện làm chủ đầu tư. Quá trình lập hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, nhóm bị can thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 152 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga từng là phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC – công ty do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Cả hai đều là những nữ doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Sau khi rời AIC, bà Nga đứng ra thành lập loạt công ty như đã nêu, hoạt động trong lĩnh vực gần giống bà Nhàn, cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục... cho nhiều tỉnh thành. Cùng với bà Nga, hiện bà Nhàn cũng đang bị điều tra trong hai vụ án vi phạm về đấu thầu xảy ra tại Đồng Nai và Quảng Ninh. Do bà Nhàn bỏ trốn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với bị can này.

