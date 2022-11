Sở Y tế Cần Thơ dùng ‘quân xanh’ để thông thầu, gây thiệt hại 33 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 20 bị can vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và một số đơn vị liên quan.

Ba trong số này gồm Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu (hai cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) và Hoàng Thị Thúy Nga (chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group).

Các bị can bị cáo buộc sai phạm khi thực hiện bốn gói thầu mua sắm thiết bị y tế (có tổng trị giá gần 90 tỉ đồng) do Sở Y tế làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng.

Lập “quân xanh” để thông thầu

Bản kết luận điều tra xác định, bà Hoàng Thị Thúy Nga đứng ra thành lập bảy công ty (NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An…) và trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Mục đích nhằm ký các hợp đồng mua bán nội bộ để nâng khống giá thiết bị dự thầu.

Năm 2017, tại buổi làm việc với Bệnh viện Tim, chủ tịch TP Cần Thơ khi ấy là Võ Thành Thống giao Sở Y tế tham mưu đề xuất dự án mua sắm hệ thống DSA 2 bình diện (gói thầu số 01). Biết việc này, nhân viên dưới quyền báo cáo với bà Nga để tìm cách quan hệ với chủ đầu tư - tức Sở Y tế Cần Thơ.

Tháng 6-2017, từ sự giới thiệu của chủ tịch Võ Thành Thống, bà Nga đến gặp giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và phó giám đốc Cao Minh Chu. Trong cuộc gặp, hai bên trao đổi và thống nhất giá bán hệ thống DSA 2 bình diện là 38 tỉ đồng. Phía bà Nga cũng cung cấp tài liệu về báo giá, cấu hình… để Sở Y tế lập hồ sơ trình các cấp thẩm định, phê duyệt.

Căn cứ vào các tài liệu trên, Bệnh viện Tim sau đó đề nghị mua sắm hệ thống DSA 2 bình diện giá 38 tỉ đồng, Sở Y tế thống nhất danh mục mua sắm, UBND TP báo cáo và được HĐND TP thống nhất chủ trương đầu tư dự án.

Quá trình thực hiện, bà Nga tìm cách giới thiệu công ty thân quen để Sở Y tế lựa chọn làm đơn vị tư vấn đấu thầu. Tiếp đó, nhân viên của bà Nga và nhân viên công ty tư vấn thường xuyên trao đổi với nhau nhằm lập hồ sơ mời thầu có lợi cho công ty của bà Nga.

Đặc biệt, bà Nga còn chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị ba bộ hồ sơ dự thầu, một là Công ty NSJ đáp ứng đầy đủ tiêu chí dự thầu, hai bộ còn lại là hai công ty có vai trò là “quân xanh” – không đáp ứng đủ tiêu chí. Dĩ nhiên, Công ty NSJ trúng thầu như đã sắp xếp.

Tháng 6-2018, Sở Y tế và Công ty NSJ ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu 01 với giá trị gần 38 tỉ đồng, đến tháng 12-2018 thì nghiệm thu. Kết quả định giá tài sản cho thấy hệ thống DSA 2 bình diện chỉ có giá hơn 29,5 tỉ đồng, tức gây thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

Mua sẵn hàng hóa trước khi “chốt thầu”

Một gói thầu khác có sai phạm là hệ thống CT218 lát cắt tại Bệnh viện Nhi. Vẫn với thủ đoạn tương tự, bà Nga thống nhất với lãnh đạo Sở Y tế, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền phối hợp với đơn vị tư vấn để Công ty NSJ trúng thầu.

Đáng chú ý, do có sự thông đồng và biết trước Công ty NSJ sẽ trúng, ngay từ thời điểm chưa “chốt thầu”, bà Nga đã cho người đi ký hợp đồng mua sắm hệ thống CT218 lát cắt kèm theo điều khoản giao hàng trực tiếp tại Bệnh viện Nhi, nhằm bảo đảm thời gian thực hiện hợp đồng cũng như không cho công ty khác có cơ hội tham gia.

Tiếp đó, để nâng giá dự thầu, các công ty do bà Nga thành lập tự ký kết hợp đồng mua đi bán lại hệ thống CT218 lát cắt.

Tháng 12-2018, Sở Y tế và Công ty NSJ ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu trên với giá 25,8 tỉ đồng, đến tháng 4-2019 thì nghiệm thu. Kết quả định giá xác định hệ thống CT218 lát cắt chỉ có giá 13,4 tỉ đồng, gây thiệt hại 12,4 tỉ đồng.

Với hai gói thầu còn lại tại Bệnh viện Nhi, bà Nga tiếp tục kịch bản cũ để công ty của mình trúng thầu. Tuy nhiên, do Công ty NSJ đã liên tiếp trúng hai gói thầu trước đó nên bà Nga lựa chọn Công ty Bình An tham gia thầu, nhằm tránh sự chú ý của dư luận và cơ quan chức năng.

Tháng 8-2019, Sở Y tế và Công ty Bình Anh ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu số 10 với giá 12,2 tỉ đồng, đến tháng 10-2019 thì nghiệm thu. Kết quả định giá xác định danh mục các trang thiết bị của gói thầu này chỉ có giá 5,1 tỉ đồng, tức thiệt hại 7,1 tỉ đồng.

Đến tháng 10-2019, Sở Y tế và Công ty Bình Anh tiếp tục ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu số 05 với giá gần 13,9 tỉ đồng, đến tháng 12-2019 thì nghiệm thu. Kết quả định giá xác định danh mục các trang thiết bị của gói thầu này chỉ có giá hơn 8,8 tỉ đồng, tức thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Lời khai của nguyên chủ tịch TP Cần Thơ

Theo kết luận điều tra, ông Võ Thành Thống (nguyên chủ tịch UBND TP Cần Thơ) là người giới thiệu bị can Hoàng Thị Thúy Nga cho lãnh đạo Sở Y tế.

Làm việc với cơ quan công an, ông Thống khai rằng quá trình thực hiện chủ trương đầu tư dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu… đều chỉ đạo, giao cho các sở chuyên môn lập hồ sơ thẩm định, thẩm tra theo quy định và được HĐND TP thông qua.

Ông Thống khẳng định việc Sở Y tế, Sở KH&ĐT nếu có sai phạm thì trách nhiệm thuộc về các đơn vị này. Ông không can thiệp hay chỉ đạo ai phải tạo điều kiện để dự án được đầu tư, cấp vốn, không can thiệp vào hoạt động đấu thầu để giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng thầu, cũng không được hưởng lợi ích vật chất gì.