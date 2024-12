Nữ giám đốc 49 tuổi bật khóc khi nghe tuyên án 17 năm tù 24/12/2024 20:00

Ngày 24-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Vân (49 tuổi, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, Vân đang làm giám đốc công ty chuyên về kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Bị cáo Phạm Thị Vân đứng khóc trước bục khai báo.

Như đã đưa tin, từ tháng 8-2023, nhiều người dân đã gửi đơn lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tố cáo Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Theo tố cáo, Vân từ Hà Nội vào Nghệ An gặp người dân và nói có quen biết rộng, xin chuyển đổi được các loại đất sang đất ở...

Qua điều tra cho thấy, cuối năm 2019, bà LTHV (trú Hà Nội) tìm gặp Vân để nhờ "chạy án" cho con gái sắp ra tòa “đền tội” về ma túy. Vân ra giá nửa tỉ đồng và cam kết lo "chạy được" án treo. Sau đó, cần tiền tiêu xài, vân yêu cầu đưa thêm cho Vân 100 triệu đồng. Giữa năm 2020, con gái bà V bị tuyên phạt 7 năm tù, bà V mới biết bị Vân lừa và đòi lại tiền nhưng Vân chỉ trả được 50 triệu đồng. Năm 2022, Vân lừa chuyển 17.000 m2 đất rừng sang đất ở cho chị TTN (trú Nghệ An) với giá 5 tỉ đồng. Chị N đã chuyển cho Vân gần 3,7 tỉ đồng rồi mới biết bị giám đốc Vân lừa đảo.

Tại phiên tòa, Vân thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ và bản thân có hoạt động từ thiện... Bị cáo Vân cũng cho rằng tính trả lại tiền cho bị hại nhưng chưa có trả thì bị tố cáo.

Luật sư bào chữa cho Vân đưa ra một số bằng chứng công lao của Vân và đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Khi trình bày nói về hoàn cảnh con út còn ít tuổi và lúc nghe tuyên mức án như trên, bị cáo Vân bật khóc.