'Người đẹp nhân ái' lãnh án tù vì mượn danh báo chí ‘bảo kê’ xe tải 23/12/2024 19:07

Ngày 23-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim Tiến 39 tháng tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

HĐXX còn tuyên truy thu số tiền 804 triệu đồng mà Tiến đã hưởng lợi bất chính để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Thị Kim Tiến lúc đăng quang người đẹp.

Bị cáo Tiến (59 tuổi) trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Lúc bị bắt, Tiến đang làm giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát (thị xã Thái Hòa).

Như đã đưa tin, ngày 6-1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ và Phòng CSGT (Công an Nghệ An) và công an các huyện, thị liên quan, phá chuyên án, bắt giữ Tiến. Khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của Tiến, công an thu nhiều giấy giới thiệu của các tạp chí, một thẻ cộng tác viên, một giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Tiến, máy tính xách tay, máy ảnh…

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Kim Tiến.

Qua điều tra cho thấy, từ tháng 10-2020 đến lúc bị bắt, Tiến đã nhận 1,3 tỉ đồng của bốn chủ xe tải ở Nghệ An để xe được dán logo công ty của Tiến. Việc dán logo nhằm chạy xe thuận lợi và nếu vi phạm bị bắt giữ thì Tiến đứng ra tác động xin bỏ qua các lỗi.

Số tiền trên Tiến đã tiêu xài hết. Sau khi bị bắt, người thân đã nộp khắc phục cho Tiến 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ban đầu bị cáo Tiến không thừa nhận việc gọi điện tác động với lực lượng CSGT xin bỏ qua hoặc giảm nhẹ vi phạm cho các tài xế. Sau đó bị cáo Tiến đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi.

Nguyễn Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Tiến cũng đưa ra được nhiều tình tiết để xin HĐXX sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tiến từng được trao giải Người đẹp nhân ái (năm 2022) và Người đẹp áo dài trong một cuộc thi hoa hậu và được báo chí viết chân dung về nữ giám đốc tích cực làm thiện nguyện, làm trang trại xanh… Đứng trước bục khai báo, bị cáo Tiến trình bày bản thân yêu thích công việc báo chí, có nhiều năm cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, nhiều lần lao vào tâm bão lụt, tâm dịch COVID-19, làm thiện nguyện. Tiến nhiều lần được khen thưởng từ cấp tỉnh đến trung ương trong lao động, sản xuất.