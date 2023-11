Nữ kế toán làm mất hàng chục triệu đồng và cái kết đầy bất ngờ

(PLO)- Đang bối rối, lo lắng vì mất số tiền lớn, nữ kế toán bất ngờ nhận được điện thoại từ công an đến nhận lại.

Ngày 25-11, thông tin từ Công an xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương, cho biết cọc tiền hàng chục triệu đồng đã bàn giao lại cho người đánh rơi.

Chị Ngân nhận lại số tiền đánh rơi. Ảnh: CALH

Trước đó, ngày 24-11, anh Nguyễn Tiến Quân phát hiện một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng tại đoạn đường trước cổng trạm Y tế xã Lai Hưng.

Ngay sau khi nhặt được cọc tiền, anh Quân đến Công an xã Lai Hưng để bàn giao cho lực lượng công an để tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Lai Hưng đã tiến hành kiểm đếm. Tổng số tiền mà anh Quân bàn giao là 36 triệu đồng.

Qua xác minh, công an xác định chị Lê Thị Kim Ngân (kế toán trường Mầm non Lai Hưng), là người làm rơi số tiền này. Sau đó, Công an xã Lai Hưng đã liên lạc với chị Ngân, mời đến trụ sở để nhận lại số tiền.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Công an xã Lai Hưng cùng anh Quân đã bàn giao toàn bộ số tiền lại cho chị Ngân.

LÊ ÁNH