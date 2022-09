Nữ sinh lớp 7 mất liên lạc nhiều ngày khi đi học

(PLO)- Bé gái 12 tuổi rời khỏi trường học trước khi gia đình đến đón và hiện đã mất liên lạc nhiều ngày.

Ngày 30-9, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc con gái 12 tuổi mất liên lạc khi đi học.

Bé gái là Võ Lê Kiều My (12 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Lê Lợi, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Mẹ bé là chị Lê Thị Thùy Chí (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết ngày 27-9, bé My được ba chở đến trường đi học nhưng đến chiều người nhà đến đón thì không thấy.

Qua kiểm tra camera an ninh, thì từ lúc hết giờ học, bé My đã đi ra khỏi trường và mất liên lạc từ đó đến nay. Khi đi, bé My chỉ mang một bộ đồ học sinh.

Chị Chí cũng cho biết, ngày 26-9, giáo viên chủ nhiệm có thông báo với gia đình rằng My có ngày không đến trường học. Gia đình đã hỏi han và có la mắng bé về việc bỏ học đi chơi.

Cha bé My là anh Võ Minh Hậu (36 tuổi) cũng cho biết không thể liên lạc với con gái. Nhiều ngày qua, anh và gia đình chạy xe máy đi tìm kiếm con gái nhiều nơi nhưng bặt tăm.

Gia đình cho biết, mới đây, một người dân trên địa bàn quận 12 nói có đọc thông tin trên mạng và thấy một bé gái giống bé My. Gia đình tìm tới nơi nhưng không thấy.

“Gia đình vẫn hằng ngày tìm kiếm con gái. Tôi có đăng thông tin lên mạng và trình báo công an để hi vọng tìm thấy cháu. Gia đình hiện rất lo lắng” – chị Chí buồn rầu.

Qua số điện thoại 0907.580.998 (anh Hậu), gia đình mong muốn ai biết thông tin về bé My hãy thông báo để hỗ trợ, giúp đỡ.

Nhóm mạo danh TP Bank làm thẻ ATM, hợp đồng giả lừa đảo hơn 10 tỉ đồng (PLO)- Nhóm lừa đảo do Thạch cầm đầu, hoạt động từ khoảng tháng 8 đến nay, lừa hàng ngàn người, chỉ riêng ở TP.HCM đã là 600 nạn nhân.

NGUYỄN TÂN