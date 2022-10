Nữ sinh lớp 8 ở trọ đi học bị 6 thanh niên xâm hại

(PLO)- N đi học xa nhà nên ở trọ, cuối tuần mới về nhà, khi thấy con gái có biểu hiện lạ mới đưa đi khám và phát hiện N đã mang thai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu bị can đã thực hiện hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Nhóm bị can gồm: Đặng Văn Lai (24 tuổi); Triệu Văn Chung (23 tuổi), cùng trú ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dương Đình Hưởng (27 tuổi), trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn; Triệu Tòn Liều (31 tuổi), Lý Văn Sao (23 tuổi) cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Lý Kiềm Vần (27 tuổi), trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nạn nhân là cháu N, sinh năm 2007, trú tại huyện Bạch Thông.

Theo công an, cuối tháng 9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và thụ lý điều tra theo thẩm quyền về việc ông K (bố cháu N) tố giác con gái của mình có thai 21 tuần tuổi, nghi bị người xấu xâm hại.

Cháu N hiện đang học lớp 8, có khuyết tật về trí tuệ. Tại cơ quan Công an, N trình bày từ cuối năm 2021 có quen biết và quan hệ tình dục với một số người, địa điểm xảy ra là các nhà nghỉ thuộc TP Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo gia đình, N đi học xa nhà nên ở trọ, cuối tuần mới về nhà nên gia đình cũng không quản lý được, chỉ đến khi thấy con gái có biểu hiện lạ mới đưa đi khám và phát hiện N đã mang thai.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

PHI HÙNG