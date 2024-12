Nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke khai gì khi làm việc với công an? 11/12/2024 20:34

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã làm việc với nữ tài xế vừa lái xe vừa cầm micro hát karaoke.

Chiều 11-12, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã mời chị NTL (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắk) đến làm việc liên quan nội dung người này vừa lái xe vừa cầm micro hát karaoke và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke. Ảnh chụp màn hình

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk, tại buổi làm việc chị L cho biết ngày 10-12, chị lái ô tô bảy chỗ chở theo năm người khác đến thôn 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, để làm dịch vụ đám cưới.

Sau khi phục vụ tiệc cưới xong, chị L lái ô tô từ xã Quảng Trực di chuyển về xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức) để tiếp tục về Đắk Lắk. Trong quá trình đó, có người trên xe đã mở điện thoại để hát karaoke.

Một lúc sau, có người đưa micro cho chị L hát và một người khác dùng điện thoại của chị L quay, phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook.

Clip nữ tài xế vừa hát vừa lái xe.

Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết đoạn đường chị L vừa lái xe vừa hát thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, khi hoàn tất hồ sơ, Công an huyện Krông Pắk sẽ chuyển Công an tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền.

Như PLO đã thông tin, tối 10-12, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh một nữ tài xế tay cầm vô lăng, tay kia cầm micro hát karaoke. Dù đang lái xe, chở theo sáu người khác nhưng nữ tài xế này liên tục nhìn vào điện thoại để hát theo lời bài hát.

Thời điểm video được đăng tải, chưa xác định đoạn đường nữ tài xế vừa lái xe vừa hát ở Đắk Lắk hay Đắk Nông. Vì vậy, lực lượng chức năng hai tỉnh này cùng vào cuộc xác minh, làm rõ.