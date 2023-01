Nữ tổng giám đốc vẽ dự án trên giấy, lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Nữ tổng giám đốc công ty địa ốc bị cáo buộc lừa bán đất nền, chiếm đoạt gần 37 tỉ đồng của 87 người dân.

Ngày 4-1, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ Cà Mau).

Phiên xử dự kiến diễn ra trong ba ngày. Rất đông người dân là bị hại trong vụ án đến tham dự phiên tòa.

Vụ án được đưa ra xét xử sau gần hai năm điều tra. Đầu tháng 11-2022, vụ án được đưa ra xét xử nhưng HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, Thanh là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land), Vẹn là Phó tổng giám đốc công ty này.

Theo cáo trạng, năm 2018 và 2019, bị cáo Thanh tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, Bình Dương), đặt tên là dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2.

Tương tự, tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành nay là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), bị cáo Thanh cũng tự ý phân lô, đặt tên là dự án Khu dân cư Chơn Thành và Chơn Thành 2.

Tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại Bình Dương và Bình Phước chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư.

Thế nhưng, bị cáo Thanh và Vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt tiền của người dân.

Cụ thể, bị cáo Thanh đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 54 khách hàng tại ba dự án Khu dân cư An Điền 1, Chơn Thành và Chơn Thành 2, chiếm đoạt tổng số tiền gần 26 tỉ đồng.

Bị cáo Vẹn đại diện công ty SP Land ký hợp đồng với 33 khách hàng tại hai dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2, giúp Thanh chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng.

Tổng cộng, bị cáo Thanh chiếm đoạt số tiền gần 37 tỉ đồng của 87 người dân. Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 1-2021 đến nay.

LÊ ÁNH