Nửa đêm, công an gõ cửa nhà dân kiểm tra giấy tờ được không?

Khoảng 11 giờ đêm qua, lúc gia đình tôi đang ngủ thì công an phường gõ cửa, đề nghị tôi và vợ xuất trình CCCD, sổ tạm trú. Tôi miễn cưỡng chấp hành theo đề nghị của công an nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Luật sư tư vấn giúp tôi công an phường có quyền gõ cửa nhà dân lúc nửa đêm để kiểm tra giấy tờ như trường hợp của tôi trình bày hay không?

Bạn đọc Đỗ Thu Hiền (quận Tân Bình)

Luật sư LÊ DŨNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 25 Thông tư số 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú quy định:

Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối tượng, địa bàn kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên, khu nhà ở của người lao động, nhà cho thuê, nhà cho mượn, cho ở nhờ của tổ chức, cá nhân, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú; cơ quan đăng ký cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.

Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú, thu thập, cập nhật, khai thác thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia. Trường hợp cơ quan cấp trên kiểm tra phải phối hợp với cơ quan đăng ký cư trú cấp dưới.

Bên cạnh đó Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, với trường hợp bạn trình bày, việc công an phường gõ cửa nhà bạn vào ban đêm để kiểm tra giấy tờ là đúng quy định bạn nhé.

