Nước nào tiêu thụ cà phê lớn nhất từ Việt Nam?

Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11-2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 37.000 tấn cà phê, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng trước. Giá trị cà phê xuất khẩu đạt hơn 116 triệu USD, tăng hơn 83% so với cùng kỳ tháng trước, nhưng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự kiến 11 tháng 2023, cà phê xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,5 tỉ USD, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, kết thúc niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023), thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam là Đức, với sản lượng gần 219.000 tấn. Kế đến là các thị trường Ý (156.000 tấn), Mỹ (143.000 tấn), Nhật Bản, Nga, Tây Ban Nha...

Thị trường Trung Quốc chỉ xếp thứ 10, với hơn 44.000 tấn cà phê từ Việt Nam.

Giá cà phê xuất khẩu trong năm 2023 tăng hơn so với năm 2022.

Châu Âu vẫn là thị trường lớn nhất của cà phê xuất khẩu từ Việt Nam với khối lượng gần 802.000 tấn (chiếm hơn 48%), giá trị 1,9 tỉ USD (chiếm 46% tổng giá trị xuất khẩu của cà phê Việt Nam).

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cho biết, Đức là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất ở châu Âu với mức tiêu thụ bình quân đầu người đạt khoảng 6,5 kg/người/năm.

Theo ông Hải, ngày càng có nhiều người Đức tiêu thụ cà phê tại nhà, quán cà phê, dẫn đến sự tăng trưởng trong phân khúc thị trường thương mại ở Đức.

“Ngành công nghiệp rang xay cà phê của Đức đã phát triển thành một trong những ngành quan trọng nhất trên thế giới, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu lớn nhất cho châu Âu, cũng như nhiều thị trường khác trên thế giới”- Ông Hải thông tin.