Ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, Bến Tre cơ bản được khắc phục 22/07/2024 15:38

Ngày 22-7, UBND huyện Ba Tri thông tin, đến nay các đơn vị chức năng đã cơ bản khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Ba Tri), khối lượng rác tiếp nhận tại bãi rác này khoảng 200-220 tấn/ngày.

Cùng với đó, hằng ngày Ban Quản lý công trình giao thông đô thị và vệ sinh môi trường huyện (đơn vị vận hành bãi rác) tiến hành phun xịt hóa chất tại khu 11 của bãi rác An Hiệp, với tần suất 4-5 lần/ngày đối với ngày thường và tăng tần suất lên 6-7 lần/ngày khi có dấu hiệu phát sinh mùi hôi nhiều; tiến hành phủ bạt tạm tại các khu 7,8,10 để tránh phát sinh mùi hôi.

Phun xịt hóa chất hạn chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp

Đồng thời đơn vị chức năng cũng đã thuê máy bay phun xịt để phun xịt toàn phần trong khuôn viên bãi rác những nơi chưa đậy bạt với tần suất mỗi ngày 2 lần kết hợp phun xịt bằng máy cày và mô tơ nhiều lần nhằm kéo giảm mùi hôi.

Theo UBND huyện Ba Tri, do đến nay bãi rác An Hiệp chưa tách riêng biệt giữa nước mưa với nước rỉ rác nên vào mùa mưa nước mưa hòa lẫn vào nước rỉ rác làm tăng lượng nước rỉ rác cần phải xử lý.

Vì vậy để xử lý nước mưa chảy tràn, hiện đơn vị vận hành bãi rác đang gia cố tạm thời các vị trí để dẫn nước mưa về các vị trí còn khả năng lưu chứa, định kỳ xử lý Clo và xả ra môi trường với sự giám sát của các ngành, nhất là Ban giám sát cộng đồng.

Song song với việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, hiện tại bãi rác An Hiệp đang được vận hành tiếp nhận và xử lý rác thải hàng ngày đảm bảo theo định mức xử lý quy định, gia tăng tần suất, liều lượng khi có dấu hiệu phát sinh mùi hôi.

Bãi rác An Hiệp được phủ bạt nhằm hạn chế phát sinh mùi hôi

Cũng theo UBND huyện Ba Tri, chính quyền và ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường tại bãi rác; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, các chính sách an sinh xã hội đối với các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi rác.

Ngoài ra, đơn vị chức năng còn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống tách- thoát nước mưa và thực hiện các biện pháp xử lý nước thải theo quy định.

Cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý công trình giao thông đô thị và vệ sinh môi trường huyện (đơn vị vận hành bãi rác) dời trụ sở làm việc từ trụ sở cũ tại thị trấn Ba Tri về trụ sở mới đặt tại nhà điều hành bãi rác An Hiệp để thuận lợi cho công tác theo dõi, vận hành bãi rác, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại bãi rác.

Trước đó, vào sáng 11-7, có 29 người dân trên địa bàn xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri tập trung tại ngã ba đường dẫn vào bãi rác An Hiệp ngăn chặn không cho 4 xe chở rác của tỉnh, huyện vận chuyển rác vào bãi rác An Hiệp.

Hàng chục người dân bức xúc bãi rác An Hiệp ô nhiễm đã chặn xe rác không cho chở rác vào bãi rác vào tháng 7-2023

Sau đó, UBND huyện Ba Tri và lực lượng chức năng, các ngành đoàn thể đã vận động những người dân trên về trụ sở ấp Giồng Xoài, xã An Đức để đối thoại, thuyết phục người dân không chặn xe rác.

Sau khi kiên trì thuyết phục, đồng thời đơn vị vận hành bãi rác cam kết với người dân sẽ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh tại bãi rác An Hiệp, các hộ dân mới đồng ý ra về, cho xe chở rác tiếp tục vào bãi rác.