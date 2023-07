Ô tô bán tải tông xe container đang đậu, 6 người thương vong

(PLO)- Chiếc xe bán tải đã tông vào xe container đang dừng đỗ bên đường tránh TP Vinh làm hai người chết, bốn người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 15-7, trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) giữa xe bán tải và xe container khiến hai người tử vong, bốn người bị thương.

Vào thời điểm nêu trên, xe bán tải biển số Nghệ An tông vào thân xe đầu kéo chở container đang dừng bên đường.

Cú tông mạnh khiến hai người trên xe bán tải là anh NVH và anh NQH (cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương.

Những nạn nhân bị thương nặng đã được xe cứu thương đưa đến các bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu xe bán tải bể nát, biến dạng do lực đâm vào hông xe container quá mạnh.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài và điều tra vụ tai nạn.

