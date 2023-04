Ô tô bất ngờ bốc cháy dưới nắng nóng

(PLO)- Hôm qua cháy xe ô tô khách ở huyện Thanh Chương, chiều nay lại cháy xe hơi tại TP Vinh (Nghệ An).

Chiều 24-4, một chiếc xe hơi đang đậu trong sân một trung tâm bên đường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy ở phía đầu xe. Thời điểm đó, thời tiết ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang có nắng nóng, oi bức.

Người dân phát hiện cháy xe đã dùng bình cứu hỏa, nước…để dập lửa nhưng bất thành. Sau ít phút, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Cảnh sát cứu hỏa đã nỗ lực dập được lửa để không bao trùm cả xe, nhưng phần đầu xe đã bị cháy hỏng.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, trong những ngày qua, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra ba vụ cháy phương tiện giao thông; gây thiệt hại lớn về tài sản.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất đang nóng lên, mùa hè ở nước ta trong những năm gần đây có nhiệt độ tăng lên khá cao. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ ô tô hiện nay.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An khuyến cáo chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

-Thận trọng, không chủ quan khi chở hàng hóa trong hầm hàng, khoang hành lý, đặc biệt khi chở xe máy phải đảm bảo không còn nhiên liệu rò rỉ có thể gây cháy.

-Thận trọng khi đi qua khu vực có các chất dễ cháy như rơm rạ, rác nilon… Thực tế đã cho thấy nhiều trường hợp cháy xe do đi qua các khu vực phơi nhiều rơm rạ.

-Chú ý bảo dưỡng xe định kỳ đảm bảo xe luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt, đặc biệt không nên độ chế, lắp thêm các thiết bị vào hệ thống điện của xe (đèn, loa, tủ lạnh…) không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất xe.

-Kiểm tra tình trạng xe trước mỗi chuyến đi, không bơm lốp quá căng. Hạn chế vận hành xe liên tục trong thời gian dài dưới điều kiện nhiệt độ cao (cần có thời gian nghỉ phù hợp).

- Sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại các cây xăng, trạm nhiên liệu hợp pháp; không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc.

Đ.LAM