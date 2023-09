Ô tô tông hàng loạt xe máy đứng chờ đèn đỏ trên QL1A

(PLO)- Khoảng bốn chiếc xe máy đang chờ đèn đỏ trên QL1A, đoạn dẫn vào cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đã bị xe ô tô cùng chiều tông ngã ra đường.

Sáng 2-9, bốn chiếc máy với khoảng 6 người đang dừng đèn đỏ tại km 1604 QL1A, hướng Phan Thiết đi Phan Rang thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bị một ô tô bốn chỗ từ phía sau lao tới tông ngã.

Được biết, đây là chốt đèn giao thông chuẩn bị vào đường dẫn đoạn cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và thời điểm xe ô tô này tông hàng loạt xe máy, đèn đỏ đang đếm ngược ở giây thứ 26.

Bước đầu xác định có một người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và bốn người bị xây xát nhẹ, một số xe máy bị hư hỏng.

Riêng ô tô gây tai nạn được Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận xác định mang biển số 60A-668.00 do một thanh niên cầm lái và đang yêu cầu người này đến trình diện do đang đưa nạn nhân đi cấp cứu.

PN