Ông Trần Văn Sỹ kháng cáo, nhà báo Hàn Ni chấp nhận 18 tháng tù

Ngày 18-3, nguồn tin của PLO từ TAND TP.HCM cho biết tòa này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn Sỹ. Đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, do quá hạn luật định mà bà vẫn không kháng cáo nên xem như bà đã chấp nhận bản án 1 năm 6 tháng tù.

Như PLO đã đưa tin, ngày 1-3, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù; bị cáo Trần Văn Sỹ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm Luật An ninh mạng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc VKS truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản 2 Điều 331 BLHS là đúng người, đúng tội.

Cáo trạng xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

Ông Trần Văn Sỹ bị cáo buộc sử dụng tài khoản Youtube "LS Trần Văn Sỹ" đăng tải 8 video có tiêu đề: Công ty CP Đại Nam & hoạt động phòng chống rửa tiền, Chính quyền tỉnh BD có đè đầu cưỡi cổ Cty CP Đại Nam như NPH, NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng, Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập...

Các nội dung này được xác định là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam; xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín bà Nguyễn Phương Hằng.

