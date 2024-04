Ông Trump gặp cựu thủ tướng Nhật tại cao ốc Trump Tower 25/04/2024 08:20

Tối 23-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso tại cao ốc Trump Tower ở quận Manhattan (TP New York, Mỹ), theo hãng thông tấn Kyodo News.

Ông Aso hiện là Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (đảng cầm quyền tại Nhật).

“Ông [Aso] là một người rất được kính trọng ở Nhật và hơn thế nữa, thật vinh dự khi được gặp ông” - ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) gặp cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso tại toà Trump Tower (TP New York, Mỹ) hôm 23-4. Ảnh: JIJI

Theo thông cáo do đại diện của cựu tổng thống Mỹ đưa ra sau cuộc gặp, ông Trump và ông Aso "đã thảo luận về tầm quan trọng lâu dài của liên minh Mỹ-Nhật đối với an ninh hữu hình và kinh tế của cả hai nước", cũng như những thách thức do Trung Quốc và Triều Tiên đặt ra.

Ông Trump cũng ca ngợi việc Nhật tăng chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, bình luận về chuyến đi của cựu Thủ tướng Aso tới Mỹ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi hôm 23-4 nói rằng chuyến đi của ông Aso là cá nhân và chính phủ Nhật không liên quan tới chuyến đi này.

Theo Kyodo News, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Aso diễn ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của một số nước đang xây dựng mối quan hệ với cựu tổng thống Mỹ trước cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Đầu tháng này, ông Trump cũng đã gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron (từng làm thủ tướng Anh từ năm 2010 đến 2016) khi ông Cameron có chuyến thăm Mỹ. Ngày 17-4, ông Trump cũng đã gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại New York.

Hồi tháng 3, cựu Tổng thống Trump cũng gặp Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ).