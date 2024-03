PC Gia Lai: Phát động thi đua quản lý vận hành hệ thống tiếp địa trung áp

Phương pháp đo 62% được PC Gia Lai sử dụng để đo giá trị điện trở nối đất của các công trình điện nhằm hạn chế sai số.

Hoạt động nhằm đảm bảo các điều kiện vận hành an toàn, liên tục cho người và thiết bị trong hệ thống điện, nâng cao nhận thức của CBCNV về tầm quan trọng của hệ thống tiếp địa trong vận hành, hạn chế các sự cố do giông sét. Theo đó, PC Gia Lai sẽ khen thưởng cho ba đơn vị điện lực thực hiện tốt 5 nội dung: rà soát tổng thể hệ thống nối đất an toàn/làm việc; đo đạc giá trị điện trở tiếp địa; kiểm tra tiếp xúc tại các điểm nối; khoảng cách giữa dây pha và dây tiếp địa; công tác lưu trữ hồ sơ, biên bản và cập nhật lên phân hệ thiết bị chương trình PMIS. Sẽ không xét thi đua cho điện lực có số liệu sai lệch lớn so với kết quả kiểm tra đột xuất, kiểm tra quản lý kỹ thuật, ATVSLĐ; không hoàn thành số lượng tiếp địa tới hạn tối thiểu, không cung cấp được hồ sơ liên quan khi có yêu cầu, cập nhật sai thông tin tiếp địa trên phân hệ thiết bị. Kết quả thống kê, địa bàn Gia Lai có sét đánh nhiều nhất vào tháng 4, 5; và tháng 8, 9, gây sự cố mất điện.

Văn Thiện