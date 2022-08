Phá đường dây 'đá xe', bắt được người đang bị truy nã

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Xinh (30 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, quê Hậu Giang); Huỳnh Ngọc Thành (34 tuổi, quê Hậu Giang), về tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Trần Thanh Lâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là các thành viên trong đường dây chuyên trộm cắp xe máy mà Đội CSHS, Công an quận Bình Tân vừa triệt phá.

Trước đó, chiều ngày 2-8, công an ập vào căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cự phát hiện Xinh cùng hai xe máy và nhiều dụng cụ phá khóa. Tâm, Thành; Lâm cũng được mời lên làm việc.

Nhóm này khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bình Tân.

Ngày 27-5, Xinh cùng một người tên Toàn đến trước nhà trọ ở phường Tân Tạo, phát hiện chiếc xe Honda Vision dựng trong hầm, có cắm sẵn chìa khóa, không ai trông coi.

Toàn đứng cảnh giới để Xinh vào trong trộm. Lâm được Xinh gọi tới mua xe, người này sau đó bán lại trên mạng với giá 8,3 triệu đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 2-8, Tâm chở Thành đến căn nhà trong hẻm đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Tâm đứng ngoài cảnh giới, Thành vào trong mở khóa nhà, lấy một chiếc xe Vision rồi về nhà Xinh.

Nhóm Tâm, Thành và Xinh tiếp tục quay lại, lấy thêm một xe SH. Đến chiều cùng ngày thì bị bắt.

Trong quá trình khám phá chuyên án này, công an còn phát hiện Trần Trung Trực (23 tuổi, ngụ TP.HCM) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Người này sau đó được bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng xử lý theo quy định.

Liên quan đến đường dây, cơ quan điều tra chuyển cho Công an huyện Bình Chánh 2 nghi can trộm gồm Đặng Hiền Nhân, Trần Minh Nguyệt; giao Công an phường Tân Tạo A xử lý Nguyễn Thị Hiếu Minh, Lý Gia Hân, Lâm Tiểu Ngự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.