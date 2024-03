Phải ngồi xe lăn vì rơi thang máy

Thông tin từ VKSND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã chuyển đơn của chị Lê Thị Diễm Quỳnh (31 tuổi, ngụ xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đến Công an thị xã Buôn Hồ giải quyết theo thẩm quyền.

Rơi thang máy khi mua hàng?

Trước đó, cuối tháng 1-2024, chị Quỳnh gửi đơn đến VKSND thị xã Buôn Hồ đề nghị trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khỏe. Lý do, chị Quỳnh cho biết đã gặp sự cố rơi thang máy khi mua hàng tại cửa hàng dụng cụ Cúc Còn (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ).

Đồng thời, chị Quỳnh đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vô ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác đối với ông LQT và bà VTCL (đại diện của cửa hàng Cúc Còn).

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị Quỳnh cho biết vào ngày 14-7-2023, vợ chồng chị đến cửa hàng trên để mua hàng. Vợ chồng chị được nhân viên hướng dẫn đi thang máy lên tầng 2 để xem hàng.

Tuy nhiên, khi lên gần đến tầng 2 thì thang máy rơi tự do. Vụ việc khiến chị Quỳnh và nhân viên bị chấn thương nặng, phải chuyển lên BV đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Theo hồ sơ bệnh án của BV đa khoa vùng Tây Nguyên, chị Quỳnh nhập viện lúc 16 giờ 41 ngày 14-7-2023. Lý do nhập viện là rơi thang máy từ độ cao khoảng 4 m. Thời điểm nhập viện, chị Quỳnh được chẩn đoán liệt hai chân, mất cảm giác hai chân từ đầu gối trở xuống, sức cơ hai chân không có… Ngoài ra, chị Quỳnh bị gãy xẹp thân sống L1, chèn ép tủy.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị Quỳnh mang thai hơn sáu tuần tuổi. Do chị Quỳnh bị thương nặng, rơi từ độ cao xuống đất, dùng nhiều thuốc kháng sinh, thai nhi bị ảnh hưởng nên phải bỏ thai.

Người thân chăm sóc cho chị Quỳnh sau sự cố rơi thang máy. Ảnh: QV

Chị Quỳnh điều trị từ ngày 14-7 đến 29-8-2023 mới xuất viện. Theo chị Quỳnh, sau khi xảy ra vụ việc, đại diện cửa hàng Cúc Còn hứa hẹn sẽ lo các khoản chi phí điều trị đến khi chị ổn định sức khỏe, không bỏ mặc người bị nạn. Vì vậy, gia đình chị Quỳnh không trình báo cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi, chồng chị Quỳnh) cho biết trong thời gian vợ anh điều trị, phía cửa hàng Cúc Còn đã có bốn đợt hỗ trợ tổng số tiền 88 triệu đồng.

Theo anh Việt, sự cố ngoài ý muốn gia đình anh không muốn làm lớn chuyện để hai bên thỏa thuận giải quyết với tinh thần cùng có trách nhiệm với nhau.

Hiện phía chủ cửa hàng không còn thăm hỏi, chi trả các khoản viện phí khác cho vợ anh như đã hứa nên gia đình buộc phải gửi đơn đến nhiều cơ quan để đòi quyền lợi. “Tôi không muốn làm lớn chuyện vì đó là tai nạn. Tuy nhiên, cửa hàng không thực hiện đúng như lời hứa. Vì vậy, tôi sẽ chờ đến khi vợ được giám định sức khỏe để có cơ sở xử lý các bước tiếp theo” - anh Việt nói.

Chủ cửa hàng đã cam kết gì?

PV báo Pháp Luật TP.HCM có liên hệ nhiều lần qua điện thoại với ông LQT, đại diện cửa hàng Cúc Còn. Tuy nhiên, ông T trả lời đã ủy quyền cho người đại diện để xử lý vụ việc, ông không trả lời bất cứ câu hỏi nào và dặn: “Đừng gọi tôi nữa”.

Khi PV tìm đến cửa hàng, ông T vẫn nhất quyết không trả lời, không hợp tác để làm việc. PV hỏi xin thông tin người ông T đã ủy quyền để làm việc thì ông T nói: “Anh tự tìm hiểu” và yêu cầu PV ra ngoài.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đã có văn bản trả lời chị Quỳnh. Theo văn bản, Sở LĐ-TB&XH không có cơ sở để can thiệp, chỉ đạo buộc vợ chồng ông LQT và bà VTCL bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho chị Quỳnh. Lý do, Luật An toàn vệ sinh lao động và các hướng dẫn liên quan không quy định chế độ tai nạn cho công dân không thuộc người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp khi xảy ra sự cố tai nạn.

Một thông báo liên quan vụ việc do chị Quỳnh cung cấp. Ảnh: HS

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn, để đảm bảo trách nhiệm của đơn vị khi để xảy ra tai nạn cho khách hàng, chị Quỳnh có thể thỏa thuận với chủ cơ sở để bồi thường hoặc báo với cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, đơn vị đã tiếp nhận đơn của chị Quỳnh về vụ việc. Tuy nhiên, công an đang xác minh các thông tin liên quan, chưa cung cấp được.

Trong một thông báo liên quan mà gia đình chị Quỳnh cung cấp (có dấu của cửa hàng Cúc Còn) có nội dung bà NTKC, chủ hộ kinh doanh Cúc Còn, cam kết sẽ tiếp nhận chi trả chi phí chữa bệnh vì nguyên nhân tai nạn cho chị Quỳnh.

Theo đó, cửa hàng Cúc Còn sẽ chi trả các chi phí chữa bệnh cho chị Quỳnh tại các cơ sở y tế công, có năng lực chữa trị và có chi trả BHYT. Việc chi trả được tính từ ngày 1-11-2023, trong khả năng chi trả của cửa hàng.

Ngoài ra, cửa hàng Cúc Còn không đồng ý chi trả cho chi phí chữa bệnh tại các cơ sở tư nhân ngoài, cơ sở không chi trả BHYT.

Trong thông báo nêu trên, đại diện cửa hàng cho biết rất mong muốn đem lại kết quả điều trị nhanh nhất, an toàn nhất cho chị Quỳnh.

Về mặt hình sự, cần chứng minh lỗi của các bên khi xảy ra sự cố. Về mặt dân sự, nếu có sự việc xảy ra tại cửa hàng thì chủ cửa hàng có trách nhiệm bồi thường. Các khoản phải bồi thường cho người bị nạn gồm: Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút từ thời điểm xảy ra vụ việc về sau; thu nhập của người chăm sóc người bệnh; chi phí chữa trị có hóa đơn kèm theo và bồi thường tổn thất về mặt tinh thần. Luật sư TRẦN VIẾT HÀ, Đoàn Luật sư TP.HCM

